Tipps für Mönchengladbach : Was man am Wochenende in der Stadt unternehmen kann

Bei einer Amphibien-Exkursion können Interessierte die Tiere und ihre Lebenswelt besser kennenlernen. Foto: Carsten Pfarr

Mönchengladbach Langeweile kommt nicht auf: Theater für Kinder, Basteln in der Natur, Frösche und Kröten stehen auf dem Programm. Hier einige Tipps.

Theater für Kinder

Das ist „Ein Fall für Grete“ – und eine schöne Möglichkeit, erste gute Theatererfahrungen und das sogar anlässlich einer Premiere zu sammeln: Am Sonntag, 27. März, 11 Uhr, spielen Laura Schürmann und Michael Halbey van Treeck und ihre Puppen im Studio des Theaters Mönchengladbach ein Kindertheaterstück. Es geht um Kreativität und Fantasie, um das Verschwinden eines Hahns und vieles mehr. Gedacht ist das Stück für Kinder ab 5 Jahre. Es dauert knapp eine Stunde. Tickets zu 7 Euro für die Aufführung im Theater Mönchengladbach auf der Odenkirchener Straße 78 gibt es online (www.theater-kr-mg.de) und an der Theaterkasse unter der Telefonnummer 02166 6151 100.

Basteln in der Natur

Lust auf Land Art? Am Samstag, 26. März, können Interessierte in der Zeit von 9 bis 13.30 Uhr entdecken, wie sie aus Materialien, die sie in der Natur finden, Bilder, Objekte oder Skulpturen gestalten können. Jutta Poss leitet den Workshop der Volkshochschule Mönchengladbach und gibt Tipps, wie die Materialien zu bändigen sind. Der Workshop kostet 12,50 Euro, Anmeldung und weitere Informationen gibt es unter 02161/256400 oder vhs-mg.de. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz am Wilhelm Kliewer Haus, Am Kirschbaum 9 in Mönchengladbach-Hardt.

Amphibien-Exkursion

Im März erwachen Frösche, Kröten und Molche aus ihrer Winterstarrte und wandern, um abzulaichen. Am Samstag, 26. März, 10 bis 12 Uhr, lädt Michael Thissen vom Arbeitskreis Amphibien und Reptilien im NABU Mönchengladbach Interessierte ein, die Tiere kennenzulernen, das Gelände, in dem sie sich aufhalten ebenso wie die Amphibienschutzmaßnahmen. Gummistiefel sind ein sinnvolles Accessoire für die Exkursion. Treffpunkt ist der Besucherparkplatz gegenüber der Herzparkklinik Louise-Gueury-Straße 400. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Live-Malerei im Nassauer Stall

„Musik der Farben“ – unter diesem Motto stellt die Rheydter Künstlergruppe „Bilderfarbe“ am Samstag, 26. und Sonntag, 27. März, jeweils 10 bis 18 Uhr, ihre Bilder im Nassauer Stall in Schloss Wickrath aus. Natalia Tchirikova, Istvan Djapjas, Dana Pühringer, Ewa Nothofer, Ewa Konieczna und Henning Haupts beteiligen sich an der Ausstellung. Während der Öffnungszeiten wird live gemalt. Der Besuch ist kostenfrei.

Ausstellung in der Stadtteilbibliothek Rheydt

Bis zum 10. April erwartet die Besucher der Interkulturellen Familienbibliothek in Rheydt neben jeder Menge Bücher und Medien auch Bilder: Porträts und Landschaftsbilder von Natalie Tchirikova aus Rheydt. Besonders inspiriert ist die Malerin von ihrer Leidenschaft zur Musik und zum Tanz, die sie in ihrer Kunst ausdrückt. Die Stadtteilbibliothek Am Neumarkt 8 ist samstags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Fotografien im Kunstfenster

Aktuell gestaltet der Bonner Fotograf Stephan Eickschen die kleinste Galerie der Stadt an der Fassade des Hauses Hauptstraße 125 in Mönchengladbach-Rheydt. Seine Fotografien sollen das Besondere im Alltäglichen sichtbar machen und die Neugierde des Betrachters wecken. Geöffnet ist die kostenfreie Fenstergalerie sieben Tage in der Woche, täglich 24 Stunden lang.

Ein Besuch im Bunker Güdderath