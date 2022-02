Tipps für Mönchengladbach : Was man am Wochenende in der Stadt unternehmen kann

Am Montag gibt es eine garantiert karnevalsfreie Führung durch die Fohlenwelt. Foto: dpa/Federico Gambarini

Mönchengladbach Wer keine Lust auf Karneval hat, bekommt hier ein Alternativprogramm: ein Ausflug in eine fremde Galaxie, Schmökern in der Stadtbibliothek oder doch ein historischer Abenteuerfilm im Kino?

(Kein) Karneval in der Fohlen-Welt

Am Rosenmontag, 28. Februar, 11.11 Uhr, findet eine garantiert karnevalsfreie Sonderführung statt. „Jeck auf Borussia“ ist das Motto des Vereinsmuseums der Borussen. Klassische Rosenmontagszüge finden in diesem Jahr nicht statt. Also: Wer hat frei und möchte an diesem Tag in 90 Minuten die Fohlen-Welt kennenlernen? Die ganze Familie ist dazu eingeladen. Es gilt die 2G-Regel. Erwachsene und Kinder ab sieben Jahren zahlen für die Teilnahme an der Sonderführung 5 Euro plus Museumseintritt, der Familientarif für 2 Erwachsene und 2 Kinder beträgt 15 Euro plus Eintritt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollten sich die Interessierten vorher unter fohlenwelt@borussia.de oder telefonisch unter 01806 181900 anmelden. Geöffnet ist das Museum von Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 16 Uhr. Der letzte Einlass ist jeweils 45 Minuten vorher.

Einfach mal nach den (Film-) Sternen greifen

Das kann man in dem „Stars of the Galaxy-Museum“ am Berliner Platz 10. Es geht vor allem um die Star Wars-Filme. Zu sehen sind Laserschwertrepliken, lebensgroße Filmfiguren, Han Solo in Karbonit und Lego-Modelle wie den 3,20 Meter langer Sternenzerstörer. Die Ausstellung ist donnerstags und freitags von 12 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Tickets kosten für Kinder zwischen 3 und 15 Jahren 8 Euro, für Erwachsene 10 Euro. Die Familienkarte für 2 Eltern und bis zu 4 Kindern kostet 28 Euro. Infos unter www.starsofthegalaxy.de

Schmökern in der Stadtteilbibliothek in Rheydt

Was gibt es Schöneres, als in fremde Welten einzutauchen? Dabei braucht man sich gar nicht weit weg zubewegen: die Stadtteilbibliothek Rheydt im Karstadthaus Am Neumarkt ist samstags von 10 bis 18 Uhr und sogar sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Auf 1500 Quadratmetern finden Jugendliche und ihre Eltern Fachbücher und Romane, auf 400 Quadratmetern können die jüngsten Leser sich austoben, lesen, lernen und Spaß haben.

Tiere gucken im Tiergarten Odenkirchen

Über 80 unterschiedliche Tierrassen mit 400 Tieren von A wie Afrikanischer Fink über Wisent, Uhu und Ozelot bis Z wie Zwergwachtel warten auf kleine und große Besucher. Als „Naherholungsgebiet“ bezeichnet sich der Tiergarten. Das über vier Hektar große Gelände spazierend erkunden, dabei Tiere kennenlernen und beobachten, am Schluss noch ein wenig auf dem Spielplatz verweilen – das alles steht auf dem Programm eines Tiergartenbesuchs. Der ist in den Wintermonaten von 9 bis 16 Uhr Am Pixbusch 22 möglich. Die Preise: Kinder unter 4 Jahren zahlen gar nichts, Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren 4 Euro, Jugendliche bis 17 Jahre 5 Euro und Erwachsene 6 Euro. Weitere Informationen unter www.tiergarten-moenchengladbach.de

