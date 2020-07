Tipps für Mönchengladbach : Das ist am Wochenende in der Stadt los

Nach zwei Monaten coronabedingter Pause gibt es endlich wieder das beliebte „Oldtimer Fly and Drive In“ am Hugo Junkers Hangar. Foto: Theo Titz/Titz, Theo (titz)

Mönchengladbach Freibäder, Märkte, Musik und Kunst: Immer mehr Freizeit-Aktivitäten sind in der Stadt wieder möglich. Wichtig sind aber immer noch die aktuellen Hygiene-Bedingungen für Besucher.

Für das Wochenende ist neben Sonnenschein auch der ein oder andere Regenschauer angekündigt. Wir haben die passenden Tipps für drinnen und draußen.

Für Oldtimer-Fans Historisch wird es an diesem Wochenende nach coronabedingter Pause wieder beim „Oldtimer Fly- & Drive In“ zugehen. Am Sonntag haben Oldtimer-Besitzer von 11 bis 17 Uhr die Möglichkeit, ihre Oldtimer, vom Pkw, Motorrad, Fahrrad bis hin zum Lkw oder Traktor, am Hugo Junkers Hangar (Flughafenstraße 95) auszustellen. Zu beachten ist hierbei, dass nur Fahrzeuge zugelassen werden, die nachweislich älter als 30 Jahre sind. Oldtimer-Fans, die keine Fahrzeuge ausstellen, sind natürlich auch willkommen. Die Legendäre „Tante Ju“ wird ebenfalls vor Ort ausgestellt, weitere historische Flugzeuge gibt es voraussichtlich wieder im September. Bitte beachten Sie die geltenden Hygienevorschriften, ab 12 Jahren beträgt der Eintritt einen Euro.

Für Tierfreunde Bei sonnigen Wetter lohnt sich ein Besuch im Tiergarten Mönchengladbach. Vom Südamerikanischen Ozelot über den Nasenbär bis zum Europäischem Bison dürfte für jeden etwas dabei sein. Zudem erwartet Sie eine Reihe von Jungtieren, unter anderem Maras, eine Unterart der Meerschweinchen oder fünf Kune-Kune-Ferkel. Der Tiergarten Am Pixbusch 22 hat jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Eintrittskarten gibt es ab drei Euro. Im Park sind die geltenden Hygieneregeln zu beachten.

Für Literaturfans Unterhaltsam wird es an diesem Sonntag im Schlosspark Wickrath (Schloss Wickrath 17) bei der Kinderlesung von „Zilli - faustdick hinter den Zotteln“ mit Autorin Gabi Deeg. Das Buch beschäftigt sich mit Kinderängsten und wie man diese verscheuchen kann, im Vordergrund stehen hierbei die Angstbazille „Zilli“ und das kleine Mädchen Mina. Spannend hingegen wird es am Abend bei der Krimilesung „Kann mal einer Fisch?“ mit Krimiautor Arnold Küsters. Ab 19.30 Uhr wird Küsters nicht nur aus seinem neuen Kurzkrimi vorlesen, er wird auch einige seiner schwarzhumorigen kriminellen Gedichte an diesem Abend vortragen. Beide Lesungen sind kostenlos, Anmeldungen sind unter event.deinmg.de möglich.

Für Marktgeher In der Fußgängerzone von Eicken (Eickener Straße) wird es an diesem Sonntag von 11 bis 17 Uhr einen Trödelmarkt geben. Bitte beachten Sie die geltenden Hygienevorschriften.

Für Familien Für Ausflüge mit den Kindern empfiehlt sich das Okidoki Kinderland am Broichmühlenweg 40-44. Der Indoor-Spielplatz im Nordosten Mönchengladbachs bietet Attraktionen wie eine große Kletteranlage, Rutschen, Tischtennis, Softschusskanonen und Trampoline. Gegen einen geringen Aufpreis kann auch Go-Kart gefahren werden. Für Kinder unter einem Jahr ist der Eintritt frei, für Kinder von 1 bis 15 Jahren kostet der Spielspaß 6,50 Euro, 16- bis 64-Jährige zahlen 3,50 Euro und ab 65 Jahren ist der Eintritt frei. Das Okidoki Kinderland hat am Samstag und Sonntag jeweils zwischen 10 und 19 Uhr geöffnet.

Für Musik- und Comedyfans Das Strandkorb Open Air im Sparkassenpark am Hockeypark 1 bietet an diesem Wochenende musikalische Unterhaltung und Kabarett.

Der Samstagabend gehört hierbei dem Kölner House DJ und Produzenten David Puentez, ab 20 Uhr werden bekannte Clubhits und Remixes aufgelegt. Pro Person kostet die Karte 27 Euro.

Ingrid Kühne tritt am Sonntagmittag um 15 Uhr mit ihrem Soloprogramm „Okay, mein Fehler!“ auf die Bühne des Sparkassenparks. In ihrem Programm plaudert sie aus dem eigenen Nähkästchen. Humorvoll erklärt sie, was im Alltag so alles schief gehen kann. Dabei kann sich das Publikum in ihren Geschichten immer auch selbst erkennen. Pro Person kostet die Karte 40,95 Euro.