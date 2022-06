Freizeit-Tipps : Das ist am Wochenende in Mönchengladbach los

Das Turmfest am Wochenende wird mit einem verkaufsoffenen Sonntag verbunden. Hier ein Bild aus 2019. Foto: Markus Rick/MGMG/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Feiern, Klamotten günstig erwerben, Bier verkosten, Musik machen: An diesem Wochenende ist wieder viel los. Hier einige Tipps für die kommenden Tage.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Turmfest Rheydt

Am Wochenende geht es rund auf dem Marktplatz in Rheydt. Am Samstag, 25. Juni, 19 Uhr, steht der Mönchengladbacher Musiker Francis Norman auf der Bühne. Danach, ab 21 Uhr, tritt die All Stars Band auf. Für Kinder gibt es ein Bungee-Trampolin, Clown Jojo sorgt für gute Laune, ein Kletterturm von neun Metern fordert heraus und die Rollende Waldschule macht Station auf dem Platz. Auch zahlreiche Vereine präsentieren sich. Die Aktionen finden am Samstag, 25. Juni und Sonntag, 26. Juni, ab 11 Uhr statt.

Verkaufsoffener Sonntag

Auch wer sich eher beim Shopping als auf dem Turmfest sieht, ist am Sonntag in Rheydt an der richtigen Stelle. Die Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Pongser Dorffest

Am Samstag und Sonntag feiert das Dorf im Pongser Wäldchen. Veranstalter ist der Orts- und Heimatverein Rheydt-Pongs, der in diesem Jahr seit 150 Jahre besteht. Am Samstag um 15 Uhr beginnt das Fest mit dem Kinderfahrrad-Korso, ab 19 Uhr spielt die Band „Challenger“. Sonntag geht es um 10.30 Uhr mit dem Open-Air-Gottesdienst los, dem sich ab 12 Uhr ein Frühschoppen anschließt.

Die Honschaft feiert

Der Schützenverein Tackhütte „St. Mariä Himmelfahrt“ veranstaltet am Samstag ab 19 Uhr sein Fest auf dem Gelände der früheren Kfz-Werkstatt „Kolahi“, Tackhütte 38. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Giesenkirchen bereiten Spießbraten vor, die Mitglieder der Züge versorgen die Gäste mit Getränken.

Ernährung und Astronauten

Der Lila Lindwurm ist am Sonntag um 16 Uhr, mit dem Programm „Gib Zucker“ im BIS-Zentrum, Bismarckstraße 97-99 zu Gast. Das „außerirdische Kinderlieder-Mitmachprogramm“ für Kinder ab drei Jahren verbindet Musik mit dem Thema Ernährung. Es geht um den Astronauten Glux, der wegen Kraftstoffmangels auf der Erde notlanden muss. Sein Raumschiff fliegt auf Zucker – also begibt er sich auf die Suche nach dem Treibstoff. Tickets unter www.bis-zentrum.de.

Oldtimer Fly- & Drive in

Am Sonntag von 11 bis 17 Uhr, sind historische Fahrzeuge zu Lande und in der Luft im Flughafen Mönchengladbach, Flughafenstraße 95 zu erleben.

Outdoor-Mädchenklamotte

Der Second-Hand-Markt für Mädchen findet am Sonntag von 11 bis 16 Uhr, auf dem Messegelände Nordpark statt. Der Eintritt kostet 3,50 Euro. Tickets gibt es nicht mehr online, sondern nur noch direkt vor Ort.

Bier im Bunker Güdderath

Die Biersommelière Gracia Sacher lässt am Samstag von 18 bis 20 Uhr ihre Gäste sechs unterschiedliche Biere verkosten und erklärt dabei alles, was sie schon immer über Bier wissen wollten. Weitere Biertastings finden statt am Samstag, 9. Juli, am Samstag, 23. Juli, und am Samstag, 6. August, jeweils ab 18 Uhr. Eine Reservierung ist möglich unter Tel. 02166 912485.

Wildkräuter am Wegesrand

Die Biologin Sandra Nievelstein leitet am Samstag von 10 bis 13 Uhr, die Teilnehmer an, ausgewählte Wildkräuter zu suchen und zu bestimmen. Dann gibt‘s Tipps zur Zubereitung. Die Teilnahme kostet sechs Euro. Treffpunkt ist der Parkplatz am Stadtwaldweiher, Dahlener Straße 570.

Spaziergang mit Kunst

Im Schmölderpark lohnt sich am am Sonntag ein Spaziergang gleich doppelt. Denn am Pavillon können die Spaziergänger einen Blick auf eine Open-Air-Kunstausstellung werfen. Von 11 bis 17 Uhr zeigen dort fünf Künstler aus Mönchengladbach und Umgebung ihre Bilder aus.

Mitmachmusik „Face to Face“

Musikfans sind am Sonntag, 17 bis 19 Uhr, auf den Adenauerplatz eingeladen. Percussioninstrumente stehen dort bereit. Eigene Instrumente dürfen mitgebracht werden. Auch Musikprofis werden da sein und die Gäste in die Welt der Musik begleiten. Die Veranstaltung wird von Jutta Kuhlen geleitet und vom Kulturbüro der Stadt Mönchengladbach gefördert.

Sternenkrieger aufgepasst

Ein Tipp für die erste Ferienwoche. Hier bekommt Ihr ein galaktisches Kostüm inklusive Lichtschwert, Taschen, Gürtel: Von Montag, 27. Juni, bis Samstag, 1. Juli, findet täglich von 10 bis 17 Uhr ein Cosplay-Sternenkriegerworkshop für Jugendliche der 7. bis 13. Klasse in der Stadtbibliothek statt. Anmeldungen gehen an info@mgconnect.de.

