Freizeit-Tipps : Das ist am Wochenende in Mönchengladbach los

Dieses Wochenende findet das letzte „Oldtimer Fly & Drive In“ der diesjährigen Saison statt. (Archivfoto) Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Oldtimer am Flughafen bestaunen, mit Punkrock-Bands feiern oder mit der Familie eine Radtour unternehmen – in der Stadt kann wieder viel unternommen werden. Hier finden Sie einen Überblick über Veranstaltungen in den kommenden Tagen.

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Eröffnung des Hans-Jonas-Parks

Die Bagger haben ihre Arbeit beendet, nun ist Zeit und Platz für ein Fest: Am Samstag, 24. September, ab 13 Uhr wird der neue Hans-Jonas-Park gefeiert – mit geführten Touren durch die Grünanlage und über den Abteiberg, einem Wandelkonzert mit Schülern der Musikschule, mit einer Kunst-Rallye, mit viel Musik, Sport- und Bastelangeboten auf der Freiluftbühne zwischen Volkshochschule und Musikschule.

Musik im Monforts-Quartier

Am Samstag, 24. September, findet ab 13 Uhr, zum ersten Mal das Musikfestival „Sound of Suburbia“ statt. Bands aus Deutschland und den Nachbarländern, unter anderem „Muff Potter“, „Duchamp“ oder „Tusky“, geben eine Kostprobe ihrer Musik im Monforts Quarter (Monforts Quartier 1). Tickets sind erhältlich unter www.soudofsuburbia.de/tickets.

Oktoberfest

In der Alten Reithalle an der Theodor-Heuss-Straße 99 kommt am Samstagabend, 24. September, bayrische Stimmung auf. Ab 20 Uhr wird dort mit der Kölner Partyband „Tante Käthe“ wird eine Wiesengaudi gefeiert. Der Einlass beginnt um 19 Uhr.

Modellspielzeugmarkt in der KFH

Die Welt der Adler-Modellspielzeugmärkte ist am Sonntag, 25. September, von 11 bis 15Uhr zu Gast in Mönchengladbach. In der Kaiser-Friedrich-Halle (Hohenzollernstraße 15) werden Modelleisenbahnen, Modellautos, Blechspielzeug und weitere Raritäten angeboten. Der Eintritt kostet 6 Euro, Kinder bis 14 Jahre in Begleitung Erziehungsberechtigter haben freien Eintritt.

Lesung zum Thema Braunkohle

Am Sonntag, 25. September, ist in der Alten Schule in Wanlo (An der Kirche 9) ab 15 Uhr das „Leben auf und mit der Braunkohle“ Thema. Der Journalist und Autor Kurt Lehmkuhl liest aus seinen Büchern „Kohlegier“ und „Begraben in Garzweiler II“. Die Lesung findet im Rahmen des Sonderprogramms „Aufgeschlagen“ des Landes Nordrhein-Westfalen statt. Der Eintritt ist frei.

Saisonabschluss der Oldtimer-Shows

Der letzte „Oldtimer Fly & Drive In“ dieser Saison findet am Sonntag, 25. September, statt. Von 11 bis 17 Uhr haben die Gäste die Gelegenheit, auf dem Flughafen Mönchengladbach (Flughafenstraße 95) alte Flugzeuge und Autos zu entdecken.

Interkulturelles Straßenfest

Die Interkulturelle Woche in Mönchengladbach startet am Sonntag, 25. September, 11 Uhr, mit einem Fest auf dem Harmonieplatz in Rheydt. Neben Info- und Imbissständen gibt es ein Bühnenprogramm: Dort werden Tänze und Musik aus aller Welt vorgeführt.

Lesesonntag für kleine Leseratten

In der Stadtteilbibliothek Rheydt (Am Neumarkt 8) ist am Sonntag, 25. September, wieder Lesezeit. Ab 15 Uhr entführt die Lesepatin Mechtild Poswa-Scholzen ihre Zuhörer ab vier Jahren in die Welt der Bücher. Die Bibliothek ist am Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Die Lesung ist kostenfrei.

Familienfahrradtour

Am Sonntag, 25. September kann ab 15 Uhr die Kidical Mass Familienfahrradtour mit Abschlusskonzert vom Lila Lindwurm erlebt werden. Gestartet wird auf dem Marktplatz in Rheydt.

Nacht der Jugendkultur

Viel ist los am Samstag, 24. September, für Jugendliche. Von 18 bis 23 Uhr findet in der Jugendkirche Rheydt (Wilhelm-Strauß-Straße 34) das Livemusik-Event „Break the Beats 22 – Rap meets Rock“ statt. Der Eintritt ist frei. Im Jukomm im Step (Stepgesstraße 20), können von 15 bis 20 Uhr Interessierte probehalber in den Boxring steigen. Am Abenteuerspielplatz Römerbrunnen findet von 17 bis 23 Uhr ein Textilworkshop statt. Und im Jugendhaus Am Martinshof (Am Martinshof 4) wird ab 18 Uhr die Neuauflage des Disney-Klassikers „Dumbo“ gezeigt. Details zum Programm gibt’s online unter www.nachtfrequenz.de/moenchengladbach

Ganz viel Quatsch

Der Quatsch Comedy Club tagt am Wochenende im Theater im Gründungshaus (Eickener Straße 88). Am Samstag, 24. September, 20 Uhr moderiert Horst Fyrguth die Comedians Benaissa Lamroubal, Jochen Falck, Hans Thalhammer, Heinz Gröning. Am Sonntag, 25. September, 16.30 Uhr, präsentiert Moderator Sascha Korf im „Hot Shot“ Newcomer, die sich sechs Minuten lang präsentieren können. Am Sonntag findet ab 19.30 Uhr die nächste Live Show des Quatsch Comedy Clubs statt. Tickets unter www.dein-tig.de.

Sonderausstellung in der Fohlenwelt