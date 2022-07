Freizeit-Tipps : Das ist am Wochenende in Mönchengladbach los

Erstmals seit 2019 findet wieder ein großes Fanfest am Borussia-Park statt. Los geht es um 11 Uhr. Foto: Reichartz, Hans-Peter (hpr),/Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Das Familienfest der Borussia, eine Eisdielen-Radtour oder eine Wanderung am Stausee Obermaubach – im Wochenende steckt viel ganz viel Bewegung. Hier einige Tipps für die kommenden Tage.

Saisoneröffnung bei Borussia

Am Sonntag, 24. Juli, von 11 bis 17 Uhr, gibt es im Borussia-Park, Hennes-Weisweiler-Allee 1, ein Familienfest: Ein öffentliches Training, Autogrammstunde, Riesen-Fußball-Dart, Fußballgolf, Interviews mit den Borussen und viel Musik stehen auf dem Programm. Auch das Vereinsmuseum ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet, ab 11 Uhr werden Stadionführungen angeboten.

Andreas Gabalier im Sparkassenpark

Am Samstag, 23. Juli, 18.30 Uhr, tritt der Volks-Rock’n Roller mit seinem Programm „Back to Live“ im Sparkassenpark, Am Hockeypark 1, auf. Der Einlass ist ab 16 Uhr. Tickets gibt es unter www.eventim.de.

Büchervorverkauf

In den Räumen der Aktion Freizeit behinderter Jugendlicher, Roermonderstraße 217, kann gestöbert werden: Der Vorverkauf von Büchern für den Christkindlmarkt findet – schon Monate vor dem Weihnachtsmarkt – statt. Außer Büchern gibt es CDs und Schallplatten. Am Samstag kann man von 11 bis 14 Uhr suchen und kaufen.

Eisdielen-Radtour

Der ADFC bietet eine kühle Radtour an: Am Sonntag, 24. Juli, treffen sich Radfahrende Speiseeisliebhaber um 11 Uhr vor der ADFC-Geschäftsstelle Eickener Straße 72. Vor dort startet die ca. 50 Kilometer lange Tour zu sechs Eisdielen in der Umgebung.

Wanderung an einen See

Der DAV Sektion Rheydt bietet eine Wanderung um den Stausee Obermaubach an. Am Sonntag, 24. Juli, 8 Uhr, treffen sich die Wanderer auf dem Parkplatz der Post in Rheydt. Nach einer Anfahrt von etwa 85 Kilometern geht die Wanderung los. Sie überwindet in fünf bis sechs Stunden ca. 19 Kilometer. Rucksackverpflegung wird empfohlen. Eine Einkehr ist geplant. Die Leitung hat Christian Lichters, zu erreichen unter der Telefonnummer 0163/4658314.

Musik für Kinder

Der Kinderliedersänger Thomas Wimmer bietet Musik für Kinder am Samstag, 23. Juli in der Zeit von 11 bis 13 Uhr auf dem Wochenmarkt in Rheydt an.

Open-Ai r-Kindertheater

Am Sonntag, 24. Juli, 16 Uhr ist das Krefelder Erzähl- und Clowntheater Diana Drechsler zu Gast im BIS-Zentrum, Bismarckstraße 97-99. Gespielt werden „Des Kaisers neue Kleider“ und andere Märchen von Hans Christian Andersen, wie das Clownsmädchen Dodo sie erlebt. Die Tickets kosten für Kinder 5 Euro, für Erwachsene 8 Euro. Zu erhalten unter www.bis-zentrum.de.

Koordinationstraining mit Ninjutsu-Elementen

Für sportliche Kinder von 5 bis 13 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten bietet der Verein Yamabushi am Samstag, 23 Juli, von 11.15 bis 12.30 Uhr, ein Bewegungs- und Koordinationstraining mit Ninjutsu, japanischer Kampfkunst, an. Treffpunkt ist die Grünfläche zwischen der Rheydter Hauptkirche und dem Rathaus. Das Angebot ist kostenfrei.

Boule im Park

Auch am Samstag, 23. Juli, 10 bis 12 Uhr, lädt der DJK Sportfreunde 08 Rheydt e.V. alle Menschen ab 16 Jahren zum Spiel mit den Kugeln ins Grenzlandstadion, Seminarstraße 20 (hinter der Tribüne) ein. Wer jünger als 16 ist, sollte in Begleitung von Erwachsenen kommen. Das Angebot ist kostenfrei.

Tanzen im Freien

Der Tanzclub Glad Badges bietet Square Dance für alle an. Am Samstag, 23. Juli, 14 bis 15 Uhr, können alle Interessierten auf den Schillerplatz in Mönchengladbach-Eicken kommen und mitmachen. Das Angebot ist kostenfrei.

