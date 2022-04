Tipps für Mönchengladbach : Was man am Wochenende in der Stadt unternehmen kann

In Mönchengladbach ist am Wochenende wieder viel los. (Symbolbild) Foto: Theo Titz/Titz, Theo (titz)

Mönchengladbach Auf dem Flohmarkt stöbern, auf die Kirmes oder doch lieber ein Konzert? Wir geben Tipps, wie man seine Freizeit am Wochenende in Mönchengladbach verbringen kann.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Der Altstadtflohmarkt ist zurück

Am Sonntag, 24. April, von 11 bis 17 Uhr verwandelt sich die Waldhausener Straße zur Trödelzone: Hausrat, Vinylplatten, Retro-Mobiliar, Spielzeug und vieles mehr wird auf dem Flohmarkt angeboten. Die Gastronomen und Händler der Waldhausener Straße sorgen für das leibliche Wohl. Aber in diesem Jahr steht der Flohmarkt unter einem besonderen Motto: Hilfe für die Ukraine. Auf einer Bühne gegenüber dem Köntges auf der Waldhausener Straße 16 geben Künstler wie der Shanty Chor Linn, die Singer-Songwriter Thomas Wimmer und Andreas Neugebauer während des gesamten Flohmarkts ein Benefizkonzert. Weitere Unterstützung gibt es für das Café Pflaster: Ein Stand der Obdachlosenhilfe sammelt Sachspenden in Form von Männerschuhen, Ruck- und Schlafsäcken und Toilettenartikeln für Herren.

Noch mehr Flohmarkt

Die „Mädchenklamotte – der Mädelsflohmarkt“ findet am Sonntag, 24. April, statt. Von 11 bis 16 Uhr werden in der Kaiser-Friedrich-Halle, Hohenzollernstraße 15, Vintage- und Second-Hand-Klamotten, Schuhe, Schmuck und Accessoires angeboten. Der Eintritt kostet 3,50 Euro.

„Dodo und die Erbse“

Kindertheater am Sonntag, 24. April, 16 Uhr, im BIS-Zentrum an der Bismarckstraße 97-99. Für Kinder ab vier Jahren spielt Diana Drechsler frei nach dem Märchen „Die Prinzessin auf der Erbse“ das Mädchen Dodo. Es wird getanzt, gesungen, gezaubert und gelacht. Das Stück dauert 50 Minuten. Kinder zahlen fünf Euro, Erwachsene sieben Euro. Tickets unter bis-zentrum.de.

Immer noch Kirmes

Am Samstag und Sonntag wartet die Osterkirmes am Alten Markt in Mönchengladbach auf Besucher, die sich zwischen Karussells, Reibekuchen und Zuckerwatte vergnügen möchten.

Hey!Rheydt!

Die Aktiven der Initiative Hey!Rheydt! haben die Harmoniestraße mit Mitteln aus dem Fond „Aktive Mitwirkung der Sozialen Stadt Rheydt“ aufgehübscht. Nun laden sie die Bürger ein, den Ort zu beleben. Für Samstag, 23. April, von 11 bis 14 Uhr, haben sie sich einige Überraschungen ausgedacht und freuen sich auf Gäste, die miteinander ins Gespräch kommen.

Für Nachtschwärmer

„Alte Liebe rostet nicht – strictly 2000s“ – unter diesem Motto steht am Freitag, 22. April, ab 23 Uhr, eine Zeitreise im Projekt 42 an. Die DJs Marwin (Die Nacht/Herr Rossi), M-Rotation (Herr Rossi), Barila Funk (Projekt 42) und Joschi (Projekt 43/Rock Babylon) legen auf.

Benefizkonzert

Am Sonntag, 24. April, 11 bis 19 Uhr, findet auf dem Sonnenhausplatz ein Benefizkonzert für und von einem guten Dutzend Mönchengladbacher Musikern und Musikerinnen statt. Veranstaltet wird das Konzert von der Kulturinitiative Corinna. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Rob Sure live

Das irische Pub The Pogs Irish Pub auf der Bahnhofstraße 31 lädt für Sonntag, 23. April, ab 21 Uhr, zu einem Konzert mit Rob Sure ein. Der Musiker interpretiert mit Stimme und Akustikgitarre Pop-Klassiker neu und macht Musik für Seele, Bauch und Beine.

