Veranstaltungen in Mönchengladbach : Das ist am Wochenende in der Stadt los

Mönchengladbach Tiere gucken, Sport machen, den Catwalk erproben oder doch lieber feiern, wandern und tanzen – am Wochenende gibt‘s viel zu erleben. Hier einige Tipps.

Freier Eintritt im Tiergarten Odenkirchen

Am Samstag, 21. Mai, 9 bis 18 Uhr, dürfen alle Mönchengladbacher Familien den Tiergarten (Am Pixbusch 22) kostenfrei besuchen. Das Netzwerk Frühe Hilfen feiert sein zehnjähriges Bestehen, hat den Tiergarten gemietet und lädt Familien zum Besuch ein. Natürlich stehen die Tiere im Mittelpunkt, aber es gibt auch Aktionen wie Kinderschminken, Maskenbasteln, Theater in der Zooschule, Lesungen, eine Kuscheltierambulanz.

Dahlfest

Am Sonntag, 22. Mai, 14 bis 17 Uhr, feiern die Dahlener ihren Stadtteil. Auf dem Dahler Marktplatz in Höhe der Brunnenstraße 155 und auf dem Dahler Kirchweg von der Brunnenstraße bis zum Hephata Gartencenter gibt es Live-Musik, den Anwohner-Flohmarkt, eine Hüpfburg, ein Massageangebot sowie eine Ideenbörse der Sozialplanung. Dort können Anregungen für die Gestaltung des Stadtteils gemacht werden.

Fashion Day in der Gladbacher City

Am Samstag, 21 Mai, 11 bis 17 Uhr, verwandelt sich Mönchengladbach zum Zentrum der Mode. Der Mönchengladbacher City Management lädt auf die Hindenburg-, Stephan-, Friedrich- und Wallstraße und auf den Kapuzinerplatz ein. Sekt, Farb- und Stilberatung, die Präsentation von Modekollektionen an der Markthalle und Modeschauen vieler lokaler Unternehmen ergänzen das Programm. Eine Besonderheit: Von 13 bis 14 Uhr kann, wer immer schon mal als Model arbeiten wollte, sein Talent unter Beweis stellen. Die Modelagentur Model Pool Düsseldorf macht es möglich. Im Minto findet eine Jobbörse statt, im Haus Zoar am Kapuzinerplatz eine Familienkleiderbörse.

Kinderflohmarkt

Am Samstag, 21. Mai, 11 bis 14.30 Uhr, findet auf dem Schulhof der Katholischen Grundschule Nordstraße 59 ein Kinderflohmarkt statt.

Tanz auf dem Rheydter Wochenmarkt

Das Gemüse ist weggeräumt, die Musik aufgebaut. Nun kann vor dem Rheydter Rathaus Balkfolt getanzt werden. Am Samstag, 21. Mai, 15 bis 17 Uhr ist es soweit. Einfache Schritte und folkloristische Musik getanzt – was in der Bretagne möglich ist, kann auch in Rheydt passieren.

Frühlingsfest des Vereins „Menschen im Zentrum“

Am Samstag, 21. Mai, 13 bis 17 Uhr, feiert der Verein „Menschen im Zentrum“ (Fahres 18b) ein Fest mit Ponyreiten, Hüpfburg, dem THW, Jünter von Borussia und einer Führung durch die neuen Therapie- und Kita-Gruppenräume.

Open Sunday

Der letzte „Open Sunday“ vor der Sommerpause findet am Sonntag, 22. Mai, 10 bis 13 Uhr, in der Turnhalle Dohler Straße 12 statt. Alle Grundschüler sind zu dem offenen Bewegungsangebot der Stadt, des Stadtsportbundes und der Familiengrundschulzentren eingeladen. Das Angebot ist kostenfrei. Die Sommerpause endet am 31. Juli.

Live-Musik im Irish Pub

Die „Stanley Beamish Blues Band“ ist am Samstag, 21. Mai, 21 Uhr, zu Gast im Pub „The Pogs“ auf der Bahnhofstraße 31. Tom Haberland, Lemmy Lehmann, Dieter Piske, Uwe Kivelitz, Johannes Seidemann und Bodo Gerlach bestreiten mit ihrer Bluesmusik den Abend.

Wanderung

Nach corona-bedingter Pause nimmt die Rheydter Sektion des Deutschen Alpenvereins seine Wanderungen wieder auf. Am Sonntag, 22. Mai, 8.30 Uhr treffen sich die Wanderfreunde auf dem Parkplatz der Post in Rheydt, um zunächst nach Neunkirchen-Seelscheid zu fahren, wo eine fünfstündige Wanderung durch das Naafbach- und Wenigerbachtal beginnt. Die Leitung hat Hartmut Held.

