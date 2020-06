Tipps für Mönchengladbach : Das ist am Wochenende in der Stadt los

Mönchengladbach Museum, Tiere, Wanderung: Im Freizeitbereich kehrt in Mönchengladbach wieder der Alltag zurück. Immer mehr Angebote sind unter den aktuellen Hygiene-Bedingungen jetzt wieder möglich.



Für Tierfreunde Das sonnige Wetter lädt besonders Familien zu einem Besuch im Tiergarten Mönchengladbach, Am Pixbusch 22, ein. Jeweils von 9 bis 18 Uhr können Sie die verschiedenen im Park live erleben. Der Tierpark beheimatet unter anderem Nasenbären, Ozelote, Schwarzschwäne und noch viele mehr. Nur die Tierhäuser müssen zunächst geschlossen bleiben. Eintritt ab drei Euro. Die Hygieneregeln des Parks sind zu beachten.



Für Textilbegeisterte Das Textiltechnikum im Monforts Quartier 31, Schwalmstraße 301, begrüßt am Sonntag von 13 bis 17 Uhr ebenfalls wieder Besucher. In der Ausstellung können Sie mehr über historische Maschinen und die Entwicklung der Textiltechnik und -geschichte erfahren. Das Highlight des Tages wird die Vorführung der historischen Flechtmaschine sein, die dabei hergestellten „Freundschaftsbändchen“ dürfen Sie mit nach Hause nehmen.



Für Sportler Schwimm- und Freibäder dürfen ebenfalls wieder öffnen. Das Schlossbad Niederrhein, Auf dem Damm 107, öffnet den Hallenbad-Bereich zunächst nur zum Bahnenschwimmen, der Freibad-Bereich ist zunächst nur teilweise geöffnet. Tickets sind nur online unter www.new-baeder.de erhältlich. Im Volksbad, Peter-Krall-Straße 63, werden die Rutschen und Plantschbecken wieder geöffnet. Sollten die Abstandsregeln jedoch nicht eingehalten werden, müssen diese wieder geschlossen werden. Das Vitusbad, Breitenbachstraße 53, öffnet ebenfalls nur zum Bahnenschwimmen, das Freizeitbecken bleibt weiterhin gesperrt. Tickets gibt es nur online unter new-baeder.de, nicht an der Bade-Kasse direkt.



Für Familien Das Okidoki Kinderland, Broichmühlenweg 40-44, hat ebenfalls wieder geöffnet. Dort kann am Samstag und Sonntag zwischen 10 und 19 Uhr wieder auf Klettertürme geklettert, Gokart gefahren oder eine Runde Billard gespielt werden. Für Kinder unter einem Jahr ist der Eintritt frei, für Kinder von 1 bis 15 Jahren kostet der Spielspaß 6,50 Euro, 16- bis 64-Jährige zahlen 3,50 Euro und ab 65 Jahren ist der Eintritt frei.



Für Wanderlustige Wer sich in öffentlichen Einrichtungen immer noch unwohl fühlt, der kann stattdessen wandern gehen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer rund sieben Kilometer langen Route, für die man rund zwei Stunden einplanen sollte? Startpunkt ist der Parkplatz am Volksgarten (Vorwärmer), erreichbar über „In der Bungt“.