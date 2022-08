Freizeit-Tipps : Das ist am Wochenende in Mönchengladbach los

Das ist am Wochenende in Mönchengladbach los

Mönchengladbach Von A wie Algenspaghetti und B wie Balfolk bis Z wie Zirkus: Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ist am Wochenende einiges los. Hier finden Sie einen Überblick über Veranstaltungen in den kommenden Tagen.

Kinderliederfestival KiliFee

Zehn Jahre Algenspaghetti

Am Sonntag, 21. August, 11 bis 13 Uhr, feiert die Kinderbuchserie der Mönchengladbacherin Nicola Grosch, die rund um das Schloss Rheydt spielt, Geburtstag. Purino, das Museum Schloss Rheydt und der BlueStar Verlag haben eine Rallye und eine Schatzsuche für Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren vorbereitet. Anmeldungen können beim Verlag telefonisch unter 02161 4009210 oder per E-Mail unter veranstaltung@algenspaghetti.de vorgenommen werden.

Balfolk auf dem Rheydter Wochenmarkt

Ein Sommer-Waldbad nehmen

Der Zirkus ist in der Stadt

Am Wochenende heißt es „Manege frei“ für den Familien-Circus Max Renz. 60 Familienmitglieder hat er, davon sind acht auf zwei Beinen, der Rest auf vier Beinen unterwegs. Dazu gehören Kamele, Dromedare, Watussi- und Zebu-Rinder, Lamas, Edle Araberhengste. Viele dieser Tiere sind auch im Zirkuszelt zu sehen. Die nächsten Vorstellungen finden am Samstag, 20. August, 16 Uhr, und am Sonntag, 21. August, 14 Uhr, statt. Der Zirkus der Familie Renz gastiert in Wickrath, Adolf-Kempken-Weg, Ecke Günhoverweg. Tickets gibt es an der Zirkuskasse.