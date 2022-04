Tipps für Mönchengladbach : Was man am Wochenende in der Stadt unternehmen kann

Der Bunte Garten ist ein Ausflugsort für viele Zwecke: etwa Entspannung, Sport oder schlicht zum Genießen der Natur. Foto: Julia Marie Braun

Mönchengladbach Das Wetter lässt zwar zu wünschen übrig, Langeweile wird am Samstag und Sonntag aber nicht aufkommen. Es gibt Trödel- und Flohmärkte, Musik, Theater und Touren durch die Stadt. Hier einige Tipps.

Trödeln und Stöbern

Mehrere Trödelmärkte stehen am Wochenende auf dem Programm. Getrödelt und Gestöbert werden darf in der Fußgängerzone Eicken. Der von der Eickener Interessengemeinschaft veranstaltet Trödelmarkt findet am Sonntag, 3. April, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr statt.

Und auch die Gemeinde St. Josef Schelsen lädt für Sonntag, 3. April, von 11 bis 17 Uhr zum Dorftrödel ein. Der Trödelmarkt findet vor den Haustüren in ganz Schelsen statt. Vor der Kirche St. Josef (Gereonstraße 40) hängt ein Plan mit den genauen Trödeladressen.

In Rheydt startet dieses Wochenende der monatliche Flohmarkt der Akteure von „Rheydt lebt“. Am Samstag, 2. April, zwischen 9 und 15 Uhr darf gekauft und verkauft werden. Die Stände befinden sich zwischen Harmonieplatz und Hauptstraße. Bis zum Oktober findet der Flohmarkt an dem jeden ersten Samstag im Monat statt. Es besteht auch immer noch die Möglichkeit für Kurzentschlossene, einen Stand zu reservieren. Das erledigt man entweder im Quartiersbüro (Marktstraße 21) oder spontan am Samstagmorgen vor Ort zwischen 7.30 und 8.30 Uhr bei den Organisatoren, erkennbar an ihren Westen. Infos gibt es unter der Telefonnummer 02166 2626281.

Musik zur Marktzeit

Am Samstag, 2. April, 11.30 Uhr spielt Kantor Pascal Salzmann in der Evangelischen Hauptkirche Rheydt, Wilhelm-Strauß-Straße 34, unter anderem die Fantasie „Einen, Klagen, Sorgen, Zagen“ von Franz Liszt. Der Eintritt ist frei, um Spende wird gebeten.

Schlemmen für den guten Zweck

Am Samstag, 2. April, bietet der Rotaract-Club Mönchengladbach ab 9 Uhr auf dem Rehydter Wochenmarkt Waffeln und alkoholfreie Getränke gegen Spenden an. Der Erlös kommt der Hilfsaktion „Helfende Hände“ zugute, die von der Altstadt-Initiative und dem CVJM Rheydt-Mitte ins Leben gerufen wurde. „Helfende Hände“ sammelt das Geld für Geflüchtete aus der Ukraine.

Besuch im Museum

Am Sonntag, 3. April wird die neue Ausstellung „The Camera of Disaster“ im Museum Abteiberg eröffnet. Es geht um Fragen digitaler und analoger Fotografie. Anlässlich der Eröffnung findet ab 14 Uhr ein Ausstellungsgespräch mit dem Autor Boaz Levin statt. Wie an jedem „Ersten Sonntag“ werden von 11.30 bis 16.30 Uhr stündlich Führungen angeboten. Für Kinder und Jugendliche von fünf bis zwölf Jahren ist die Malklasse geöffnet. Dort wird zum Beispiel ein Daumenkino erstellt. Das Museum ist am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt frei.

Kunsthandwerksausstellung

Am Samstag, 2. April, sowie am Sonntag, 3. April, jeweils von 11 bis 18 Uhr, findet die Kunsthandwerksausstellung „Kunst für die Sinne“ im Nassauer Stall von Schloss Wickrath statt. 16 Aussteller aus der Region präsentieren Seifen, Malerei, Tierzubehör, Geklöppeltes, Genähtes, Schmuck, Keramik und schöne Dinge aus Papier. Der Eintritt ist frei.

Kinder-Oster-Tour

Warum versteckt der Osterhase die Eier? Diese Frage lässt sich klären, und zwar auf einer Kinder-Oster-Tour am Samstag, 2. April, ab 11 Uhr. Als Häschen markiert ziehen die Kinder vom Geroplatz durch den Altstadtkern und erfahren alles über das Thema Ostern. Am Ende gibt es ein kleines Geschenk: ein Malbuch. Die Tour dauert etwa 90 Minuten. Anmeldungen sind möglich unter andreas.henke@mgmg.de oder telefonisch unter Tel. 02161 2552412. Hier können auch die Tickets bestellt werden. Kinder in Begleitung ihrer Eltern zahlen 9 Euro.

Besuch im Theater

„Ein Fall für Grete“ steht erneut auf der Bühne des Theaters Mönchengladbach an. Am Sonntag, 3. April, 15 Uhr, spielen Laura Schürmann, Michael Halbey van Treeck und ihre Puppen im Studio des Theaters Mönchengladbach ein Kindertheaterstück. Es geht um Kreativität und Fantasie sowie das Verschwinden eines Hahns. Gedacht ist das Stück für Kinder ab fünf Jahre. Es dauert knapp eine Stunde. Tickets zu 7 Euro für die Aufführung im Theater Mönchengladbach auf der Odenkirchener Straße 78 gibt es online (www.theater-kr-mg.de) und an der Theaterkasse unter der Telefonnummer 02166 6151 100.

Noch mehr Rundgänge

Wie wäre es beispielsweise mit dem Altstadtrundgang zwischen Historie und Moderne. Dieser findet am Samstag, 2. April, 14 Uhr, statt. Die Tour führt durch die historische Altstadt, in der sich Zukunftsaussichten auftun.

Ein Rundgang entlang der Skulpturenmeile 2.0 wird am Sonntag, 3. April, 14 Uhr, angeboten. Anmeldungen sind möglich unter andreas.henke@mgmg.de oder telefonisch unter 02161 2552412. Hier können auch die Tickets bestellt werden.

Umsonst und draußen

Im Bunten Garten entwickelt sich frühlingspünktlich die Farbenpracht der blühenden Bäume. Der Bunte Garten wird auch als das „Grüne Herz im Zentrum von Mönchengladbach“ bezeichnet. Auf 30 Hektar kann man von der Kaiser-Friedrich-Halle an der Bismarckstraße bis zum Hauptfriedhof flanieren. Es gibt einen Bontanischen Garten und eine Vogelvoliere. Und wer mit Kindern unterwegs ist: In der Nähe des Zugangs Bettrather Straße/Ecke Saarlandallee befindet sich ein großer Spielplatz.

