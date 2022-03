Tipps für Mönchengladbach : Was man am Wochenende in der Stadt unternehmen kann

Der Rheydter Wochenmarkt ist immer einen Besuch wert. Foto: Denisa Richters

Mönchengladbach Über den Rheydter Wochenmarkt bummeln, sich einen Bunker anschauen oder die Natur musikalisch entdecken – Langeweile ist in den kommenden Tagen ein Fremdwort.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Bummeln über den Wochenmarkt Rheydt

Zwischen der Evangelischen Kirche und dem historischen Rathaus lässt es sich jeden Samstag von 8 bis 14 Uhr schnuppern, schauen, probieren und kaufen: vom Salat über Brot und Fisch bis hin zu den Frühlingstulpen. Wer sich noch mit Lesestoff eindecken möchte, kann danach in die Bibliothek gehen.

Ausstellung in der Stadtteilbibliothek Rheydt

Bis zum 10. April erwartet die Besucher der Interkulturellen Familienbibliothek in Rheydt neben jeder Menge Bücher auch Kunst: Porträts und Landschaftsbilder von Natalie Tchirikova aus Rheydt. Die Künstlerin ist seit vielen Jahren kreativ und setzt verschiedene Maltechniken ein. Besonders inspiriert ist die Malerin von ihrer Leidenschaft zur Musik, die sie in ihren Bildern von Tänzerinnen und Tanzpaaren aufgreift. Die Stadtteilbibliothek Am Neumarkt 8 ist samstags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Kinderkonzert

Am Samstag, 19. März, ist der Lila Lindwurm bei Holz Land Friederichs auf der Bendhecker Straße 73 zu Gast. Er gibt ein Kinderkonzert für Kinder ab drei Jahren unter dem Motto „Grüntöne – Ein Baum ist voll Musik. Elke Kamper und Anders Orth präsentieren ein Kinderlieder-Mitmachtheater zum Thema Natur. Die Zuhörer und Mitmacher erleben eine Welt voller Waldmusik. Die Eintrittskarte kostet 5 Euro. Das Geld wird vollständig an ein regionales Aufforstungsprojekt gespendet. Die Tickets können unter www.info@friederichs-gmbh.de erworben werden.

Trödeln beim „Flohmarkt zur Magnolienblüte“

kann man am Sonntag, 20. März, von 11 bis 16 Uhr an der Alten Tanke auf der Sitardstraße, Ecke Kaiserstraße, dem sogenannten Vorgarten der Nachbarschaft. Klamotten, Hausrat und Antikes aus Kellern, Speichern und Schränken aus der Nachbarschaft werden angeboten – und Kuchen!

Trödeln für den guten Zweck

Am Samstag, 19. März, von 10 bis 13 Uhr und am Sonntag, 20. März, von 11 bis 15 Uhr findet auf dem Gelände der Tiertafel Pescherhof auf der Tomperstraße 174 ein großer Trödelmarkt statt. Es wird nicht nur Tierzubehör zum Verkauf angeboten, sondern auch Kleidung, Schuhe, Spielzeug, Haushaltsartikel, Bücher und Dekoration. Eine Hälfte der Einnahmen werden an einen Verein gespendet, der in der Ukraine Menschen und Tiere unterstützt. Die andere Hälfte geht an die Futterausgabe der Tafel.

Führung an einem ungewöhnlichen Ort

Am Samstag, 19. März, führen die Bewohner und Gestalter des Kunstbunkers Güdderath, Bernhard Petz und Zdzislawa Worozanska-Sacher, um 16 Uhr durch ihr Zuhause, was zugleich Ausstellungsort ist. Tickets zu 15 Euro sind über die Internetseite www.bunkerfuehrungen.de und telefonisch unter 02166 912485 zu bekommen.

Kunst umsonst und draußen

Am Sonntag, 20. März, 12 bis 13.30 Uhr, können Besucher des Volksgartens während eines Sonntagsspaziergangs Kunst suchen und entdecken. Die Mönchengladbacher Künstlerin Christiane B. Bethke hat sechs Baumstämme einer Gruppe von Sumpfzypressen am Weiher des Volksgartens mit schmalen Stoffbahnen umwickelt. Auf jeder Bahn ist ein Wort zu lesen, die Begriffe verbinden sich zu einem Satz. „Über Klänge wird der Ort mit der Installation, die Natur und der Satz, der sich auf den Bäumen ergibt, sinnlich für die Menschen erfahrbar. So findet vor Ort eine unmittelbare Kommunikation statt“, sagt die Künstlerin. Zur Eröffnung spielt der Saxophnist Armin Küpper. Das Projekt ist vom Kulturbüro Mönchengladbach gefördert.

„Spöll ens mött“ im Nassauer Stall

Am 19. und 20. März, jeweils 11 bis 16 Uhr, zeigt Markus Dannhauer, kreativer Coach von Führungskräften und Gruppen, selbstgebaute Spiele aus Holzresten wie Paletten und alten Balken im ehemaligen Stall am Schloss Wickrath. Angeboten werden Spiele für Familien, für Paare, für drinnen, für draußen, mal welche, die Sportlichkeit erfordern, mal welche, die Kreativität verlangen. Der Eintritt ist frei.