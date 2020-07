Tipps für Mönchengladbach : Das ist am Wochenende in der Stadt los

Das Wochenende verspricht warme Temperaturen, ein Besuch im Volksbad ist da genau das Richtige. Foto: Bauch, Jana (jaba) und Sven Hess

Mönchengladbach Freibäder, Märkte, Musik und Kunst: Immer mehr Freizeit-Aktivitäten sind in der Stadt wieder möglich. Wichtig sind aber immer noch die aktuellen Hygiene-Bedingungen für Besucher.

Für das Wochenende ist wieder wechselndes Wetter vorhergesagt – Samstag wird es nur wenig Sonnenschein geben, der Sonntag kratzt dafür an der 30 Grad Marke. Wir haben die passenden Tipps für diesen Wettermix:

Für Schwimmer Das gute Wetter am Sonntag macht Lust aufs Schwimm- und Freibad. Im Schlossbad Niederrhein (Auf dem Damm 107) hat der Freibadbereich wieder geöffnet. Das Freizeitbecken und der Wildwasserkanal im Hallenbadbereich sind ebenfalls wieder geöffnet. Auch das Volksbad (Peter-Krall-Straße 63) und das Vitusbad (Breitenbachstraße 53) haben geöffnet. Im Vitusbad bleibt das Freizeitbecken weiterhin gesperrt, zudem gibt es zurzeit keinen Nichtschwimmerbereich. Aufgrund der Hygienevorschriften sind Tickets online unter www.new-baeder.de zu kaufen. Die Bade-Kassen sind geschlossen. Die geltenden Hygieneregeln müssen eingehalten werden.

Für Sportler Das gute Wetter macht nicht nur Lust aufs Schwimmen, am Wochenende wird das Gratis-Fitnessprogramm „Sport im Park“ ebenfalls wieder angeboten. Am Samstagabend lädt der Gladbacher Roll- und Schlittschuhclub auf der Außenbahn hinter der Krahnendonkhalle (Gathersweg) zum „Rollerskating und Freestyle Roller Dance“ ein. Zwischen 17 und 19 Uhr können hier neue „Tricks, Dances und Acrobatics“ erlernt werden. Es wird gebeten, eigene Skateschuhe mitzubringen.

Ruhiger wird es beim „Gesundheitswandern“ am Sonntagvormittag von 10 bis 13 Uhr zugehen. Hierbei wird das traditionelle Wandern mit ausgewählten Übungen kombiniert. Treffpunkt ist der Parkplatz Schutzhütte am Schloss Rheydt an der Schlossstraße 508. Weitere Infos und das gesamte Programm gibt es unter www.neu2.mg-sport-im-park.de/.

Für Kunsthandwerkfans Wer sich für Tonarbeit interessiert, für den gibt es am Samstag und Sonntag die Möglichkeit, im Schloss Rheydt an der Schlossstraße 508 jeweils von 11 bis 18 Uhr den Töpfermarkt zu besuchen. Arbeiten von rund 50 Keramikern, Künstlern und Designern werden dort zu sehen sein. Vor Ort wird es zudem kleine kulinarische Angebote geben. Der Eintritt ist frei. Bitte beachten Sie die geltenden Hygienevorschriften.

Für Textilbegeisterte Das Textiltechnikum im Monforts Quartier 31 an der Schwalmstraße 301 bieten am Sonntag ebenfalls ein spannendes Programm. In der Ausstellung gibt es einiges über historische Maschinen und die Entwicklung der Textiltechnik und –geschichte zu erfahren. Die Ausstellung reicht vom Handwebestuhl aus der vorindustriellen Zeit bis hin zum modernen Luftdüsenwebstuhl. Die Ausstellung hat am Sonntag von 13 bis 17 geöffnet. Der Eintritt beträgt fünf Euro.

Für Kulturfans Im alten Bunker Güdderath (Güdderath 29) werden ebenfalls wieder Führungen angeboten. Am Samstag um 18 Uhr und Sonntag um 16 Uhr können hier in insgesamt 15 Räumen die Kunstwerke der Künstler Zdzislawa Worozanska-Sacher und Bepe Meilenstein in einer persönlichen, Interaktion erlebt werden. Pro Person kostet die Führung 15 Euro. Karten können unter www.bunkerfuehrungen.de oder telefonisch unter 02166 912485 erworben werden.

Für Geschichtsinteressierte Die nächste Stadttour steht ebenfalls an. Am Samstag kann man Mönchengladbach mit dem Bus entdecken. Auf der knapp zweieinhalb Stunden langen Tour wird den Teilnehmern so die Stadtgeschichte näher gebracht. Unter anderem führt die Tour am Bunten Garten, am Wasserturm, am Nordpark, am Stadtwald Rheydt, dem Monforts Quartier und noch vielen weiteren Sehenswürdigkeiten vorbei. Die Tour beginnt um 15 Uhr, Treffpunkt ist das Stadt-Touren-Schild an der Speicker Straße. Die Tour kostet 12,50 Euro, Kinder zahlen sieben Euro zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 2,20 Euro. Tickets und weitere Informationen finden Sie unter deinmg.de.