Freizeit-Tipps : Das ist am Wochenende in Mönchengladbach los

Am Wochenende wird in Rheindahlen eine Mischung aus Kappesfest und Frühkirmes gefeiert. Foto: Raupold, Isabella (ikr)

Mönchengladbach Das Kappesfest besuchen, Bal Folk tanzen, Jazz hören, mit der Modelleisenbahn spielen, gemeinsam Gemüse schnippeln: An diesem Wochenende ist wieder einiges los. Hier einige Tipps für die kommenden Tage.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Schnippeldisko auf dem Rheydter Wochenmarkt

Der Verein KARhe und die Mönchengladbacher Slow Food Gruppe veranstalten am Samstag, 18. Juni, von 11 bis 15 Uhr zum ersten Mal eine Schnippeldisko. Für die musikalische Begleitung sorgt Ranzi Gonzales. Ab 11 Uhr werden aus nicht verkauftem regionalem Gemüse 350 Portionen Suppe gekocht und verzehrt.

Kappesfest Rheindahlen

Am Wochenende wird in Rheindahlen gefeiert. Am Samstag, 18. Juni, geht es um 11.50 Uhr los, am Sonntag, 19. Juni, wird ab 12 Uhr weitergemacht. Der Bürgerverein Rheindahlen, Zukunft Rheindahlen e.V. und die St. Helena Schützenbruderschaft veranstalten ein gemeinsames Fest, eine Mischung aus Jahrhundertfeier, Kappesfest und Frühkirmes. Samstag wird um 13.30 Uhr der Schülerprinz ermittelt, bevor die Parade im Ortskern losgeht. Um 16.20 Uhr kommt die Sängerin Lott, um 16.45 Uhr der Clown Pepe. Nach der Messe spielt um 19 Uhr die Band „Opus 2“. Am Sonntag startet das Fest um 12 Uhr mit einem Platzkonzert der Bundeswehr, Luftwaffenmusikkorps Münster, das Fest endet mit der „One Man Band“ und René Pütz ab 16.15 Uhr. Ort des Festes ist die Grünfläche an der Hilderather Straße/ Beecker Straße.

Für Modellbahn-Begeisterte

Die LGB-Freunde Rhein/Sieg laden am Samstag, 18. Juni und am Sonntag, 19. Juni, alle Fans in ihr Domizil auf der Endepohlstraße 3 ein. Dort wird die große Anlage Meckenheim der Spur G inklusive einem regen Eisenbahnverkehr präsentiert. Kinder haben die Gelegenheit, mit Legosteinen einen eigenen Waggon zu entwerfen oder bei der Junioranlage den Lokführer zu spielen. Händler bieten neue und gebrauchte Waren rund um die Spur G an. Der Eintritt kostet für Einzelpersonen 3 Euro, für Familien 5 Euro.

Französischen Bal Folk tanzen

Im Anschluss an den Rheydter Wochenmarkt am Samstag, 18. Juni, darf von 15 bis 17 Uhr zu Live-Musik auf bretonische Art getanzt werden.

Live-Musik im Irish Pub The Pog

Am Samstag, 18. Juni, ab 21 Uhr, rocken die fünf Musiker Gina Leven, Marcel Keller, Alex Fücker, Oliver Gillessen und Stefan Plum der Gruppe „Rock City“ im Pub auf der Bahnhofstraße 31.

Für Nachtschwärmer

Im Projekt 42 auf der Waldhausener Straße 42 stehen am Samstag, 18. Juni, 21 Uhr, „The Perfect Tool“ aus den USA auf der Bühne, Aftershowparty inklusive.

Jazz im Musikpavillon

„Raus mit Euch … auf Straßen und Plätze“ – so lautet das Motto des Konzerts im Musikpavillon im Garten vor der Burg Odenkirchen, Burgstraße. Am Samstag, 18. Juni, 16 Uhr spielt der Mönchengladbacher Jazzmusiker André Spajic gemeinsam mit Ali Claudi. Die Veranstaltung wird von der Jürgen-Kutsch-Stiftung organisiert. Der Eintritt und der Imbiss sind frei, Spenden zugunsten des Projektes „Obst und Gemüse für die Kinder“ sind erwünscht.

Offener Sonntag im Textiltechnikum

Am Sonntag, 19. Juni, 13 bis 17 Uhr, lässt sich die Textilgeschichte Mönchengladbachs aus der Zeit der Vorindustrialisierung bis in die maschinengesteuerte Produktion erleben. 150 Textilmaschinen und Exponate warten darauf, erkundet zu werden. Fachleute stehen für Erklärungen bereit. Um 15 Uhr gibt es eine einstündige kostenlose Führung in der Schwalmstraße 301. Eine Anmeldung wird unter 02166 9289011 erbeten.

Upcycling-Projekt „Zwischen Art“

Am Samstag, 18. Juni von 11 Uhr bis 17 Uhr, können Kinder und Jugendliche Skulpturen aus Altware herstellen und von 17 Uhr bis 19 Uhr eine Tanzstunde im 5 Pointz MG (Stresemannstraße 75) nehmen. Das Angebot ist kostenlos und wird von Studierenden geleitet.

Für junge Trickfilmer

Am Samstag, 18. Juni, 13 bis 17.15 Uhr wird in der Stadtteilbibliothek Rheydt, Am Neumarkt 8, ein kostenloser Workshop angeboten, der Legosteine in Bewegung bringt: „Brick in Motion“ heißt das Lego-Filmprojekt, in dem Teilnehmer im Alter von 10 bis 14 Jahren mit der Stop-Motion-Technik kleine Geschichten entwickeln und filmen. Weitere Termine finden am Samstag, 25. Juni und Samstag, 2. Juli zur gleichen Zeit statt. Verbindliche Anmeldung unter andre.linhoff@gmx.de.

Garagentrödel in Wickrathhahn

findet am Sonntag, 19. Juni, in der Zeit von 12 bis 17 Uhr, auf der Grünfläche zwischen Prälat-Esser- und Hahner Hofstraße und auf der Hahner Hofstraße zwischen Hausnummer 9 und 21 ein kleiner Flohmarkt statt.

Flugzeuge bestaunen