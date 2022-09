Freizeit-Tipps : Das ist am Wochenende in Mönchengladbach los

Im Mai hat bereits die Rheydter Frühkirmes stattgefunden – im September ist die Spätkirmes dran. Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Mönchengladbach Kirmes in Rheydt, Schnee in Eicken und Feiern auf einem Parkplatz – es wird bunt am Wochenende. Hier finden Sie einen Überblick über Veranstaltungen in den kommenden Tagen.

Kirmes in Rheydt

Ein Wochenende lang feiern: Bis Montag, 19. September, geht die Spätkirmes auf der eineinhalb Kilometer langen Kirmesmeile in Rheydts Innenstadt. Am Samstag ist sie von 13 bis 23 Uhr, am Sonntag und Montag von 13 bis 22 Uhr geöffnet.

Kinderkonzert im Theater

Für die jüngsten Theatergäste gibt es am Sonntag, 18. September, gleich zwei gute Gründe, ins Mönchengladbacher Theater auf der Odenkirchener Straße 78 zu gehen: Um 11 Uhr findet das 1. Kinderkonzert mit dem Kobold Kiko statt. Es steht unter dem Motto „Seefahrt“. Um 15 Uhr gibt es eine Puppentheater-Aufführung zum Märchen Aschenputtel. Tickets sind erhältlich unter theaterkasse-mg@theater-kr-mg.de oder unter der Telefonnummer 02166 6151100.

Balfolk auf dem Harmonieplatz

Am Samstag, 17. September, 15 bis 17 Uhr, gibt es die letzte Gelegenheit in diesem Jahr, auf dem Rheydter Harmonieplatz nach französischer Tradition zu Live-Musik Balfolk zu tanzen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Eickener Herbst-Fest

Am Wochenende wird in Eicken das Herbstfest gefeiert. Am Samstag, 11 bis 21.45 Uhr und am Sonntag, 11 bis 20 Uhr, ist viel los: Ein Kreativ- und Handarbeitsmarkt in der Fußgängerzone, ein umfangreiches und abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Live-Musik sowie eine Tombola zugunsten der Weihnachtsaktion für Kinder und Jugendliche in Eicken. Am Sonntag ist für Eicken „Schneefall“ angekündigt. Kinder können ihren Schlitten mitbringen. Um 14 Uhr beginnen die Biathlon-Staffelläufe. Nach der Siegerehrung spielt die Band „Echt Lekker“.

Mitmachtheater für Kinder

Das Kinderlieder-Mitmachtheater Lila Lindwurm ist am Samstag, 17. September, 11 Uhr, auf dem Marktplatz in Rheydt und sorgt für gute Stimmung. Der Eintritt ist frei.

Platz der Republik wird eröffnet

Die Baufahrzeuge sind verschwunden, und der Platz der Republik wird am Samstag, 17. September, von 15 bis 22 Uhr mit einem sportlichen Rahmenprogramm eröffnet: Die Rollbrett Union führt auf der neuen Skate-Plaza die erste Ausgabe des Gladbach Cup durch. Die Parkour-Anlage lädt zum Ausprobieren ein. Ein Yoga-Workshop für Kinder und Erwachsene findet auf den Rasenflächen statt ebenso wie das Angebot, Chi Gong zu praktizieren oder zu trommeln.

Europäische Mobilitätswoche in Gladbach

Zahlreiche Aktionen werden angeboten. Unter dem Motto „Besser parken, besser leben“ lässt sich die Tiefgarage unter dem Rheydter Markt am Samstag, 17. September, 10 bis 14 Uhr, neu erleben. Am Sonntag, 18. September, 15 Uhr startet auf der Bettrather Straße der „Fancy Women Bike Ride“: wohlgekleidete Damen radeln für die freie Mobilität von Frauen. Am Sonntag, 18. September, wird die Bismarckstraße von 12 bis 17 Uhr zur Fußgängerzone: hier gibt es einen Fahrradflohmarkt sowie das Angebot, ein Pedelectraining zu absolvieren. Das BIS-Zentrum baut am Sonntag, 18. September, ab 11 Uhr, eine Bühne auf der Bismarckstraße auf und unterhält mit Hip-Hop, Jazz, Punk und mehr.

Bürgertreff der Wickrather Schützengesellschaft

Am Samstag, 17. September, erklingen ab 14 Uhr die Hits der 1970er und 1980er Jahre mit DJ Oscar Dee „Die Stimme aus dem Yesterday“, um 16 Uhr gibt es Live-Musik mit Dirk Heinrich und um 20 Uhr das Rockkonzert mit „Wayne“ auf dem Wickrather Markt. Am Sonntag, 18. September, beginnt das Fest um 11 Uhr mit einem Frühschoppen mit dem Duo MoBo, um 12 Uhr folgt der Vogelschuss und der Nachmittag bietet ab 14 Uhr ein buntes Familienprogramm.

Tag der offenen Gartenpforte