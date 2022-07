Freizeit-Tipps : Das ist am Wochenende in Mönchengladbach los

Am Wochenende wird auf dem Schillerplatz in Eicken Square-Dance getanzt. Auf dem Bild ist eine Square-Dance-Gruppe auf dem Alten Markt zu sehen. Foto: Hans-Peter Reichartz Foto: Reichartz,Hans-Peter(hpr), Reich/Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Ein Drive-In für historische Fahrräder und die Demoparade des Christopher-Street-Days in Rheydt mit Stargast: An diesem Wochenende ist wieder viel los. Hier einige Tipps für die kommenden Tage.

Christopher-Street-Day in Rheydt

Am Sonntag, 17. Juli um 12 Uhr, startet nach zwei Jahren Pause eine Demoparade durch die Rheydter Innenstadt. Ein Festwagen, eine Motorrad-Gruppe und sämtliche Fußgruppen nehmen teil – auch aus Köln werden Besucher erwartet. Um 13 Uhr beginnt das Bühnenprogramm auf dem Marktplatz mit Gesprächen, Unterhaltung und Livemusik, unter anderem von Janine Marx, Jordan Hanson und Saskia Leppin. Highlight wird der Auftritt von „Deutschland Sucht den Superstar“-Gewinner aus dem Jahr 2019, Davin Herbrüggen. Den letzten Gladbacher CSD 2019 haben knapp 3000 Menschen besucht, mit einem ähnlichen Andrang rechnen die Organisatoren nun auch. „Die Veranstaltung steckt hier noch in den Kinderschuhen“, sagt Vorstand Dirk Porucki. Im Vergleich zu den großen Paraden in Köln oder Berlin ist diese verhältnismäßig klein. Aber: „Kleine CSD’s sind ja auch charmanter“, so Porucki.

Gourmet-Festival auf dem Sonnenplatz

Schon am Freitag hat es begonnen und dauert bis zum Sonntag: das Gourmet Festival auf dem Sonnenplatz in Mönchengladbach. Am Samstag, 16. Juli von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag, 17. Juli, 11 bis 19 Uhr kommen Feinschmecker auf ihre Kosten. Das Festival bietet Häppchen, Weinverkostung, Infos über Olivenöl, Messertests und Live-Musik.

Eine Radwanderung im grünen Tal der Niers

Sie startet am Sonntag, 17. Juli um 11 Uhr und dauert bis 17 Uhr. Die Tour führt über den Niersquellenweg weiter nach Liedberg und zum Nikolauskloster. Sie ist etwa 40 Kilometer lang, für Pausen ist gesorgt. Treffpunkt: Vor dem alten Bahnhofsgebäude in Wickrath. Es wird geraten, Verpflegung mitzunehmen. Die Leitung übernimmt Gisela Messing, Beauftragte der Stadt Mönchengladbach für den Natur- und Landschaftsschutz.

Oldtimer Zweirad-Drive-In

Historische Fahrräder, Rennräder, Mofas, Mopeds, Roller, Motorräder – die können am Sonntag, 17. Juli, 11 bis 17 Uhr, beim beliebten Oldtimer Zweirad-Drive-In auf dem Flughafen, Flughafenstraße 31, bestaunt werden. Außerdem dürfen die Gäste der „Tante Ju“ ganz nah kommen. Es wird ein Eintritt von 1 Euro erhoben.

Boule im Park

Auch am Samstag, 16. Juli, 10 bis 12 Uhr, lädt der DJK Sportfreunde 08 Rheydt alle Menschen ab 16 Jahren zum Spiel mit den Kugeln ins Grenzlandstadion, Seminarstraße 20 (hinter der Tribüne) ein. Wer jünger als 16ist, sollte in Begleitung von Erwachsenen kommen. Das Angebot ist kostenfrei.

Sportangebot für Kinder von 5 bis 13 Jahren

In Begleitung eines Erziehungsberechtigten bietet der Verein Yamabushi am Samstag, 16. Juli, von 11.15 bis 12.30 Uhr, ein kostenloses Bewegungs- und Koordinationstraining mit Ninjutsu-Elementen an. Treffpunkt ist die Grünfläche zwischen der Rheydter Hauptkirche und dem Rathaus.

Kreativ auf dem Rheydter Wochenmarkt

Am Samstag, 16. Juli, bietet Merle Stanke „Portraitzeichnen“ an. Das findet statt zwischen 11 und 13 Uhr.

Tanzen im Freien

Der Tanzclub Glad Badges bietet den Square Dance für alle an. Am Samstag, 16. Juli, 14 bis 16 Uhr, können alle Interessierten auf den Schillerplatz in Mönchengladbach-Eicken kommen und mitmachen. Das Angebot ist kostenfrei.

Balfolk auf dem Rheydter Markt

Noch mehr Tanz gibt es am Samstag, 16. Juli. Dann kann vor dem Rheydter Rathaus nahe dem großen Brunnen von 15 bis 17 Uhr der französische Folkloretanz geübt werden. Natürlich zu Livemusik! Auch dieses Angebot ist kostenfrei.

Wandern am Sonntag

Der Verein „fit und gesund MG“ bietet Gesundheitswandern für alle Interessierten an. Treffpunkt am Sonntag, 17. Juli, 10 Uhr, ist die Schutzhütte auf dem Parkplatz vor Schloss Rheydt, Schlossstraße 508. Die Wanderung dauert bis 13 Uhr. Das Angebot ist kostenfrei.

Trabrennen auf der Rennbahn

Am Samstag, 16. Juli, ab 13 Uhr, laufen sie wieder: Nach vier Wochen Pause beginnen die Rennen am Samstag schon um 12 Uhr auf der Trabrennbahn, Am Flughafen 5.

