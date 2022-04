Tipps für Mönchengladbach : Was man am Wochenende in der Stadt unternehmen kann

Sonntag und Montag findet wieder der Schlossfrühling auf Schloss Dyck statt. Foto: Berns, Lothar (lber)

Mönchengladbach Ein langes Osterwochenende mit bestem Wetter steht bevor. Kirmes, Kino, Spaziergänge und diverse Suchaktionen stehen auf dem Programm.

Auf zur Kirmes

Am Osterwochenende wartet die Osterkirmes am Alten Markt in Mönchengladbach auf Besucher, die sich zwischen Karussells, Reibekuchen und Zuckerwatte vergnügen möchten. Die Kirmes beginnt am Samstag, 16. April, und endet am Mittwoch, 20. April.

Ostern auf Schloss Dyck

Am Sonntag, 17. April, und am Montag, 18. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr, heißt es „Schlossfrühling“ im Park von Schloss Dyck. Rund 130 Aussteller zeigen ihre Pflanzenraritäten. Aber auch Dekorationsartikel, Gartenaccessoires, Schmuck, Weine und Leckereien werden angeboten. An den Ostertagen erwarten die Kinder Spaß und Überraschungen. Es wird empfohlen, online Tickets zu buchen unter www.stiftung-schloss-dyck.shop/de.

Osterfeuer für Kinder Am Ostersamstag, 16. April, beginnt um 18.30 Uhr auf der Wiese zwischen der evangelischen Kirchengemeinde Wickrathberg ein Kindergottesdienst mit anschließendem Osterfeuer. Es wird Essen und Getränke, eine Eier-Färbaktion für Kinder und viele weitere Aktionen geben.

Geocaching in der Stadt Schätze statt Eier suchen! Mit Geocaching ist das überall möglich, natürlich auch in Mönchengladbach. Geocaching gilt als die Schnitzeljagd von heute. In eher unbekanntem Gelände werden Verstecke aufgespürt, in denen sich die Geocaches befinden. Das sind wasserdichte Behälter, in denen sich ein Logbuch und manchmal auch ein kleines Geschenk befinden. Der Finder trägt sich ein, kann das Geschenk mitnehmen und ersetzt es nach Möglichkeit durch ein anderes. Das Einzige, was man vorher tun muss: die kostenlose Geocaching-App auf sein Handy laden und schon kann man loslegen.

Spazieren im Rheydter Stadtwald

Wer’s lieber klassisch mag und die Ostereiersuche bevorzugt, der kann Schoko- und Hühnereier im Rheydter Stadtwald verstecken, verbunden mit einem Spaziergang. Man sollte nur nicht zu lange warten, bis sie wieder gefunden werden! Anschließend geht es auf den Berg: Mitten im Rheydter Stadtwald liegt der höchste Mönchengladbachs, der „Monte Clamotte“ – ein Berg aus Kriegstrümmern entstanden. Rund um den begrünten Berg gibt es Wiesen, Spielplätze, ein Beachvolleyballfeld und viele Möglichkeiten zu einem Spaziergang. Die Adresse des Monte Clamotte ist: Rheydter Höhe, Mönchengladbach.

Tiere betrachten

Der Tiergarten Odenkirchen ist auch ein kleiner Naherholungspark in Mönchengladbach. Affen und Kängurus, Seehunde und Schneeeulen, Nasenbär und Kamerunschafe, Luchs und Fuchs, Papageien und Uhus freuen sich über Ostergäste. Der Tiergarten, Am Pixbusch 22, ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Ein (virtueller) Besuch in der Stadtbibliothek

Sollte unverhofft der Lese- und Filmstoff ausgehen: Die Stadtbibliothek ist virtuell von Ostersamstag bis Ostermontag rund um die Uhr geöffnet. Wer mag, kann also eBooks lesen, in Zeitungen und Magazinen blättern, in Hörbüchern versinken, Filme und Konzerte sehen und hören, vielleicht sogar mal schnell eine neue Sprache lernen. Besonders attraktiv für Kinder: die Kinderbuch-App Tiger Books. Was man braucht, ist ein gültiger Bibliotheksausweis.

Ab ins Kino