Veranstaltungen in Mönchengladbach : Das ist am Wochenende in der Stadt los

Teilnehmer der Fahrraddemo „Kidical Mass“ im Jahr 2020 auf dem Rheydter Marktplatz. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Wein, Freiluftkonzerte, eine Fahrraddemo für Kinder und ein besonders schöner Garten stehen auf dem Programm für die kommenden Tage.

Wochenmarkt, Wein und Musik

Am Samstag, 14. Mai, gibt die Acoustic-Pop-Formation Parsley ein Konzert anlässlich des Weingartens auf dem Markt. Die Sängerin und Mandolinenspielerin Sabine Schiestel, Felix Franke, Gesang, Gitarre, Harp und Tommy Weger, Gesang, Mandoline und Klavier präsentieren Americana-Musik, die von der Sehnsucht nach endloser Weite erzählt. Von 10.30 Uhr bis 14 Uhr, werden (bei trockenem Wetter) auf dem Marktplatz in Mönchengladbach-Rheydt im Weingarten auf dem Wochenmarkt Weine zur Verkostung angeboten.

Offene Gartenpforte

Gartenfreunde können am Sonntag, 15. Mai von 11 bis 18 Uhr den Garten von Marita und Michael Wolf, Stadtwaldstraße 695, besichtigen. Auf einer Fläche von 40000 Quadratmeter laden die Wolfs in den Garten mit Rosen, Bambus, Lotus und Seerosenteich ein.

Kindersport

Am Sonntag, 15. Mai, 10 bis 13 Uhr, sind alle Grundschüler zu dem offenen Bewegungsangebot der Stadt, des Stadtsportbundes und der Familiengrundschulzentren eingeladen. Es findet in der Turnhalle Werner-Gilles-Straße statt und ist kostenlos.

Theater für Kinder

Am Sonntag, 15. Mai, 11 Uhr, wird das Märchen „Zwerg Nase“ von zwei Schauspielern und mehreren Puppen aufgeführt. Das Stück dauert etwa 50 Minuten. Tickets für die Aufführung im Theater an der Odenkirchener Straße 78 gibt es per E-Mail an theaterkasse-mg@theater-kr-mg.de und unter der Telefonnummer 02166 6151 100.

Vogtgeding in Geistenbeck

Nach zweijähriger Coronapause führt der Bürgerverein Geistenbeck am Samstag, 14. Mai, ab 18 Uhr, wieder sein Vogtgeding auf, eine amüsante mittelalterliche Gerichtsverhandlung zur Klärung örtlicher Streitigkeiten. Das Vogtgeding beginnt mit einem Auftritt der Show-Trompeten Odenkirchen. Der Abend endet mit Musik von DJ Uwe.

Fahrraddemo „Kidical Mass“

Am Sonntag, 15. Mai, 15 Uhr, veranstaltet der ADFC die 3. Kidical Mass Mönchengladbach. Die Kinder- und Familien-Fahrraddemonstration ist Teil eines deutschlandweiten Aktionsbündnisses. Anliegen der Radtour ist es, eine kinder- und fahrradfreundliche Mobilität zu entwickeln. Start ist auf dem Sonnenhausplatz. Die Tour führt über die Blaue Route zum Marktplatz Rheydt.

Lesung mit Jugendbuchautor Oliver Schlick

Am Samstag, 14. Mai, 11.30 Uhr, liest Schlick aus dem neuen Fall für die 12-jährige Mathilda und den Detektiv Rory Shy in der Buchhandlung Degenhardt, Friedrichstraße 14. „Das Rätsel um Schloss Eichhorn“ heißt sein neues Buch. Der Eintritt beträgt 5 Euro und wird an den Kinderschutzbund gespendet. Tickets nur im Vorverkauf unter 02161 16132 oder per Mail an info@buchhandlung-degenhardt.de.

Jan Pirco Ulbrichs „Bühnenfahrrad“

Im Maria Lenssen Garten, Mühlenstraße 33, wird es am Samstag, 15. Mai, Music-Acts mit Cello, Ukulele sowie Harfe von Chichillaz, Mark Hammerschlag und Zainab Lax geben. Begleitet wird das Konzert um 16 Uhr von einer Fotoausstellung von Dominik Adem Orlati, der während der Pandemie Konzerte besuchte und dokumentierte. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Geheimnisse eines Parks