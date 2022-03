Tipps für Mönchengladbach : Was man am Wochenende in der Stadt unternehmen kann

Beim Instawalk können Orte, die man schon kennt, neu entdeckt werden. Foto: Lara Valsanidis

Mönchengladbach Ein Friedenskonzert, Kunst im Freien, Trödelmärkte und ein Spaziergang mit Instagram: Langeweile kommt am Wochenende nicht auf. Hier einige Tipps.

Concert for Peace

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt die Menschen auf besondere Weise. Viele Aktionen werden ins Leben gerufen, um Spenden für die aus der Ukraine Geflüchteten zu sammeln. Für Samstag, 12. März, 11 bis 11.45 Uhr, hat das Rheydter City Management ein Solidaritätskonzert der Musikszene Mönchengladbach geplant, das auf dem Marktplatz in Rheydt stattfindet. Mehr als 20 Musiker aus bekannten Chören, Bands sowie Solointerpreten beteiligen sich. Oberbürgermeister Heinrichs unterstützt das Projekt, die Firma mediaspectrum stellt kostenlos die Technik zur Verfügung.

Ein Besuch im Museum Abteiberg

Schwerpunkt der Sammlung ist die Kunst seit 1960. Beuys spielt eine wichtige Rolle, ein ganzer Raum ist Sigmar Polke gewidmet. Das Museum auf der Abteistraße 27 ist dienstags bis freitags von 11 Uhr bis 17 Uhr und am Wochenende von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Übrigens ist es auch draußen schön: Der Terrassengarten des Museums führt in einen abwechslungsreichen Skulpturenpark. Hier finden sich Papierkörbe aus Bronze, gestaltet von Jorge Pardo, eine Stele der Mönchengladbacher Bildhauerin Maria Lehnen, ein Baumhaus von Stefan Kern, ein Kugel aus vergitterten Rechteckstäben aus Edelstahl und viele Kunstobjekte mehr. Der Skulpturengarten ist am Wochenende von 11 bis 8 Uhr geöffnet.

Einen Stadtteil per Instagram erkunden

Am Sonntag, 13. März, 11 Uhr startet der Instawalk durch Neuwerk ab der Kirche St. Mariä Himmelfahrt, Liebfrauenstraße 16. Sie brauchen nur die Kamera Ihres Smartphones und einen Instagram-Account zum Hochladen der Fotos. Die Tour, organisiert von dem Online-Fotoprojekt „MG anders sehen“ führt in drei Stunden vorbei an Sehenswürdigkeiten von Neuwerk. Am Ende der Tour ist geplant, gemeinsam einzukehren.

Künstlerisches mit Klebeband in der Stadtbibliothek

Am Samstag, 12. März, 10 bis 14 Uhr, zeigt die Street-Art-Künstlerin Lisa Florack, wie man mit Tapes, den bunten Klebebändern, kreativ werden kann. Der zweite Teil des Workshops findet am 26. März, 10 bis 14 Uhr, statt. Der kostenlose Workshop in der Pop-up-Bibliothek im Vitus Center, Hindenburgstraße 170, ist für alle ab 10 Jahre gedacht, ein Anmeldung notwendig: Per E-Mail unter service-bibliothek@moenchengladbach.de oder telefonisch unter 02161 256345.

Die Trödelmärkte starten wieder

Am Sonntag, 13. März, 11 bis 16 Uhr, kommt die Mädchenklamotte in die Red Box, Am Nordpark 299. T-Shirts, Hosen, Röcke, Kleider, Schuhe und vieles können günstig, weil second hand, erworben werden. Die Eintrittskarten zum Mädelsflohmarkt kosten 3,50 Euro. Und noch ein Trödelmarkt: am Sonntag, 13. März wird im Gemeindesaal der Evangelischen Kirchengemeinde Wickrathberg auf der Berger Dorfstraße 55 Nützliches, Dekoratives, Interessantes und Kurioses angeboten. Für alle, die vom Stöbern und Shoppen hungrig geworden sind, gibt es auch Kleinigkeiten zur Stärkung. Der Trödelmarkt wird nach dem Gottesdienst, der um 10.30 Uhr beginnt, eröffnet.

Führung an einem ungewöhnlichen Ort

Der Kunstbunker, Güdderath 29, ist am Samstag, 13. März, ab 16 Uhr geöffnet. Die Bewohner und Gestalter des Kunstbunkers, Bernhard Petz und Zdzislawa Worozanska-Sacher, führen durch ihr Zuhause, das zugleich Ausstellungsort ist. Tickets zu 15 Euro sind über die Internetseite www.bunkerfuehrungen.de und telefonisch unter 02166 912485 zu bekommen.

Bewegungslandschaften