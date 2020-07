Tipps für Mönchengladbach : Das ist am Wochenende in der Stadt los

Ein Muss für jeden Star Wars-Fan: Die Ausstellung „Stars of the Galaxy“. Foto: Stars of the Galaxy

Mönchengladbach Museum, Tiere, Wanderung: Im Freizeitbereich kehrt in Mönchengladbach wieder der Alltag zurück. Immer mehr Angebote sind unter den aktuellen Hygiene-Bedingungen jetzt wieder möglich.

Für das Wochenende ist wechselndes Wetter vorhergesagt - bei angenehmen Temperaturen soll es sowohl sonniges wie auch bewölktes Wetter geben. Wir haben die passenden Tipps bei diesem Wettermix:

Für Musikfans Nach rund drei Monaten ist es soweit: Im Sparkassenpark Am Hockeypark 1 wird wieder die Bühne gerockt. Beim Strandkorb Open Air nehmen die Zuschauer jeweils zu zweit im Strandkorb Platz. Am Samstag wird die Kölner Musikgruppe „Höhner“ mit ihren Partyhits für Stimmung sorgen. Das Konzert startet um 20 Uhr, ab 19 Uhr ist Einlass. Tickets können über sparkassenpark.de erworben werden. Pro Person kostet das Ticket 45,95 Euro. Es können keine Einzeltickets gebucht werden. Im Park sind die geltenden Hygienevorschriften zu beachten.

Für Radfahrer und Entdecker Am Samstag geht es auch bei den Stadtrundgängen in die nächste Runde. „Mönchengladbach mit dem Rad entdecken“ ist hierbei die sportlichste Variante. Auf der rund 20 Kilometer langen Strecke werden unter anderem Rheydt und Gladbach mit dem Fahrrad erkundet. Die Tour beginnt um 15 Uhr, dauert ca. 3 Stunden und ist auch für ungeübte Radfahrer geeignet. Treffpunkt ist die Radstation am Rheydter Hauptbahnhof an der Bahnhofstraße 1. Tickets und weitere Informationen finden Sie unter deinmg.de. Die Tour kostet 11 Euro, Kinder bis 14 Jahre zahlen sechs Euro zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 2,20 Euro.

Für Filmfans Auch an diesem Wochenende hat das Comet-Cine-Center an der Viersener Straße 8 ein vielfältiges Programm für jung und alt. Besonders interessant dürfte das Kinopremierenwochenende von „Scooby! Voll Verwedelt“, die Vorgeschichte von Scooby Doo sein. Am Sonntag wird es zudem um 12 Uhr, 13.30 Uhr und 15 Uhr das „Paw Patrol“ Kino Event geben. Hier kosten alle Karten nur fünf Euro. Ebenfalls wieder im Programm ist am Sonntag „Star Wars: Das Erwachen der Macht“. Programm und Karten erhalten Sie unter comet-cine-center.de. Im Kino sind die geltenden Hygienevorschriften zu beachten.

Für Star Wars- und Kulturfans Wer Star Wars nicht nur im Kino erleben möchte, könnte die Ausstellung „Stars of the Galaxy“ am Berliner Platz 10 besuchen. Hier finden sich neben lebensgroßen Filmfiguren, Laserschwert- und Waffenrepliken aus den Star Wars-Filmen auch Raumschiffmodelle der Firmen Master Replica und Attakus und noch vieles mehr. Highlight der Ausstellung ist die nachgebaute Schlacht auf dem Eisplaneten Hoth im ehemaligen Schwimmbecken mit einem viereinhalb Meter großem AT-AT. Die Ausstellung öffnet am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr. Eintritt ab sieben Euro. Tickets können online unter www.starsofthegalaxy.de erworben werden.