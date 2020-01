Tipps für Mönchengladbach : Das ist am Wochenende in der Stadt los

Mönchengladbach Ob ein Musicalbesuch, ein Kabarett-Abend, eine Karnevalssitzung oder sozialkritische Kunst – das Wochenende bietet spannende Entdeckungen.

Von Fabian Luft und Julia Weise

Für die ganze Familie Der kleine grüne Drache Tabaluga kehrt mit „Tabaluga und Lili“ am Sonntag, 12 Januar, um 16 Uhr auf die Live-Bühne zurück. Nachdem Tabaluga in seinem ersten Abenteuer die Vernunft gefunden hat, begibt er sich in diesem auf die Suche nach dem „Wahren Feuer“. Die Kaiser-Friedrich-Halle, Hohenzollernstraße 15, wird hierbei zum Schauplatz der Werke von authentischen und innovativen Kostüm- und Bühnenbildern. Die Musical-Fassung der Kindergeschichte bietet Spaß für die ganze Familie und unter anderem wird es auch bekannte Lieder von Peter Maffay zu hören geben. Karten sind ab 28 Euro im Internet über die Ticket-Plattform Eventim erhältlich.

Für Humoristen In der Edutainment Live-Show „Überleben unter Kollegen“ gibt der erfahrene Jobcoach Mathias Fischedick am Samstag, 11. Januar, um 20 Uhr im TiG Theater im Gründungshaus Mönchengladbach, Eickener Straße 88, auf „humorvolle Weise Einblicke in die Psychen besonders nerviger Zeitgenossen und zeigt, wie die Zusammenarbeit mehr Leichtigkeit bekommt“. Lachen und Lernen lautet das Motto dieser Show, Fischedick erreicht das mit praxisnahem Wissen und humorvollen Einblicken in den Arbeitsalltag, inklusive Live-Experimenten. Karten sind ab 29,60 Euro unter https://partner.printyourticket.de/Veranstaltung/spro/spst/Mathias-Fischedick-Moenchengladbach-344422.html erwerbbar.

Für Karnevalisten Nur noch 40 Tage bis zur Weiberfastnacht und das bedeutet es wird wieder Zeit für die alljährliche Funkenparty der Eickener Karnevalsgesellschaft EKG „Schöpp op“ 1935. Die Funkengarde lädt am Samstag ab 19 Uhr in die Eickener Festhalle, Eickener Straße 165, ein. DJ Lutz heitzt die Gäste ein, Ehrengäste sind das Mönchengladbacher Stadtprinzenpaar. Die Prinzengilde Eschweiler, die Funkengarde Hoseria, die Prinzengarde Willich, die Prinzengarde der Dü Ka Ge sowie der Fanfaren Korps Freischütz Düsseldorf legen Darbietungen aufs Parkett. Die Funkengarde „Schöpp op“ trägt einen Sketch vor. Der Eintritt ist frei.

Für Aquarium-Fans An diesem Wochenende lädt der Verein für Aquarien- und Terrarienkunde Mönchengladbach e.V. wieder zur Zierfisch- und Pflanzenbörse ein. Am Sonntag von 10 bis 12 Uhr im Vereinsraum, Sandradstraße 12, gibt es die Möglichkeit neue Fische und Pflanzen für das Heimaquarium zu erstehen. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen für eine kleine Spende.

Für Spielefreunde Wer es hingegen etwas ruhiger angehen lassen möchte kann an diesem Samstag in der Bird-Box, Ehrenstraße 30, den monatlichen Spieletreff besuchen. Von 15 bis 24 Uhr können Spiele-Freunde hier einen ruhigen Abend verbringen. Es wird um eine Buffet-Spende gebeten, Getränke gibt es zum kleinen Preis vor Ort. Die Einnahmen gehen an die Kirche. Spiele sind reichlich vorhanden, eigene können aber gerne mitgebracht werden.

Für Wanderer Wer sich am Wochenende stattdessen selber körperlich betätigen möchte, für den haben wir auch in dieser Woche eine neue Wanderroute. Die Route ist anfängerfreundlich, dauert etwa anderthalb Stunden und ist 6,3 Kilometer lang. Die Tour beginnt an der Bushaltestelle Bettrath Kirche und führt zunächst durch das Stadtgebiet. Dort sind unter anderem die Pfarrkirche „Herz Jesu“ und das Wohn- und Atelierhaus zu sehen und erkunden. Von der Stadt aus geht es nun durch die Donk und endet anschließend wieder an der Haltestelle Bettrath Kirche. Die genaue Route ist im Internet unter www.komoot.de/smarttour/27765 aufzurufen und nachzuschlauen.

Für Sozialkritische der Hochschule Niederrhein haben sich mit dem Thema Geschlechtervielfalt auseinandergesetzt und veranstalten eine Ausstellung unter dem Titel „Genderlution – Evolution, Revolution, Solution?“ im Kulturcafé Köntges, Waldhausener Straße 16. Am Samstag zwischen 12 und 22 Uhr präsentieren Studierende vor Ort ihre Kunstwerke. Verschiedenste mediale Zugänge und interaktive Angebote ermöglichen eine vielfältige Auseinandersetzung. Durch die Veranstaltung soll ein Raum zur Reflexion und zum Austausch für eine bunte, vielfältige und offene Lebenswirklichkeit geöffnet werden. Der Eintritt ist frei.