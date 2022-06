Veranstaltungen in Mönchengladbach : Das ist am Wochenende in der Stadt los

Mönchengladbach Beim Hard Beat Festival feiern, auf dem Greta-Markt shoppen oder Jazz und Wein genießen – die kommenden Tage sind voller toller Angebote.

Hardt Beat Festival

Zum 7. Mal findet am Samstag, 11. Juni, 12 bis 22 Uhr, auf dem Sportplatz an der Hardter Landstraße das von jungen Erwachsenen der KjG St. Nikolaus Hardt organisierte Festival statt. Zehn Bands stehen auf der Bühne, eröffnet wird das Open-Air-Festival von der Band „Leaves in Flames“ aus Mönchengladbach . Der Eintritt ist frei.

Spieleabend im Rhe-er Eck

Weingarten auf dem Rheydter Wochenmarkt

Mitsingkonzert

Viertelfest Eicken

Am Samstag, 11. Juni, und Sonntag, 12. Juni, wird auch die Fußgängerzone und der Aretzplatz in Eicken zur Festivalzone: An beiden Tagen findet ab 12 Uhr ein Benefizkonzert für die Ukraine mit Rico S., Kati Wunder, der Dabbel Band und vielen anderen statt. Ein Kinderfest am Eickener Markt gibt es am Sonntag ab 11 Uhr. An beiden Viertelfest-Tagen wird der Musiker Konstantin Rittel-Kobylianski nicht nur Musik machen, sondern jeweils um 14.30 Uhr einen Vortrag über die Ukraine halten. Der Reinerlös des Festes geht an die Ukraine-Hilfe.