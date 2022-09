Freizeit-Tipps : Das ist am Wochenende in Mönchengladbach los

Traditionell am zweiten Sonntag im September ist der Blumensonntag in Rheydt. (Archivfoto) Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Singen, tanzen, feiern, Gemüse schnibbeln,– es gibt einiges zu tun am Wochenende. Hier ein Überblick über Veranstaltungen in den kommenden Tagen.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Für Freunde des Blumensonntags Er ist wieder da. Am Sonntag, 11. September, 13 bis 18 Uhr, wird es in Rheydts Innenstadt musikalisch. Auf dem Marktplatz und dem Harmonieplatz heißt es „Rheydt goes music“. Für Essen und Trinken ist gesorgt, die Geschäfte in der Rheydter Innenstadt sind geöffnet.

Für Spieler: Stadt-Land-Spielt! Am Samstag, 10. September, kann im Evangelischen Gemeindezentrum Rheydt-West, Lenßenstraße 15, ab 16 Uhr bis tief in die Nacht hinein gespielt werden. In einer Kooperation zwischen der Jugendleitung der Gemeinde und dem Mück-Verlag werden neue und alte Spiele zur Verfügung gestellt. Wer mag, kann seine eigenen Spiele mitbringen.

Für alle, die feiern möchten: Grill- und Quartiersfest in Hermges Auf der Wiese an der Richard-Wagner-Straße vor der Kirche St. Josef wird es am Samstag, 10. September, 10 bis 18 Uhr, bunt und unterhaltsam: Entlang der Straße gibt es einen Flohmarkt, die Poether Showfanfaren und das Reitercorps Mönchengladbach treten auf. Organisiert wird das Fest von der Heimkinder-Community NRW, unterstützt von Stadtteilkoordinator Marius Müller.

Für Liebhaber lauter Töne Die Show-Trompeten Odenkirchen feiern 30-jähriges Jubiläum. Am Samstag, 10. September, findet um 15 Uhr ein Jubiläumsfest auf dem Festgelände Giesenkirchener Straße 256 A statt. Eintrittskarten unter 0176 34291745. Am Sonntag, 11. September, laden die Show-Trompeten ab 11 Uhr zum musikalischen Frühschoppen auf dem Festgelände ein.

Für Hobbysänger Am Samstag, 10. September, ab 20 Uhr, darf auf dem Mitsing-Event im „Zirkus Messajero“, Sophienstraße 17, gemeinsam gesungen werden. Die Veranstalter, Stimmtrainerin Rebecca Koenen und Sänger und Gitarrist Tobias Simons, versprechen, dass die Gäste am Ende des Abends einen dreistimmigen Popsong aufführen können. Tickets unter surfnsing.eventbrite.com.

Für Ponyfreunde Die 4. Internationale Connemara Pony Schau der Connemary Pony Vereinigung findet am Samstag, den 10. und Sonntag, den 11. September, statt. Dabei kommen die irischen Ponys in den Schlosspark von Schloss Wickrath. Am Samstag, 10. September, ab 10 Uhr, stellen sich Ponys aller Altersklassen den internationalen Richtern, um am Ende des Tages das schönste Pony zu ermitteln. Am Sonntag stehen ab 9 Uhr neben einem Freispringwettbewerb auch Reit- und Springklassen nach irischem Vorbild auf dem Programm. Der Eintritt ist frei.

Für Musikfreunde Am Samstag, 10. September, 16.30 Uhr, findet im Pavillon an der Schmölderstraße wieder der „Sound of Schmölderpark“ statt. Musiker wie Roman Vintage & Lioba, die Jazz Peppers mit Jutta Koch oder die Band Blue Moon treten auf. Der Eintritt ist frei.

Für die Nachhaltigkeit Am Samstag, 10. September, 12 bis 16 Uhr, zeigt das Quartiersmanagement Gladbach und Westend auf dem Sonnenhausplatz mit vielen Akteuren, wie Nachhaltigkeit funktionieren kann. Es gibt eine Kinderschnibbeldisko, bei der Kinder zu fetziger Musik Gemüse schnibbeln, das Repaircafé stellt sich vor und die Kolpingjugend präsentiert ihr Bienenprojekt.

Für die sportlichen Kinder: Open Sunday. Am Sonntag, 11. September, 10 bis 13 Uhr, können sich die Grundschulkinder unter Anleitung in einer vorbereiteten Bewegungslandschaft austoben. Die Teilnahme ist kostenfrei. Der Open Sunday am 11. September findet in der Turnhalle Dohler Straße 79 statt.

Zum Plaudern und Genießen: Weingarten auf dem Rheydter Markt Am Samstag, 10. September, 10.30 Uhr bis 14 Uhr, lässt es sich unter den Platanen nahe des Wochenmarkts gemütlich sitzen, Wein kosten und Häppchen zu sich nehmen.

Für Nachtschwärmer kommt der international bekannte Techno- und House-DJ, DJ Hell, am Samstag, 10. September, 23 Uhr, ins Projekt 42 auf der Waldhausener Straße 42. Hell ist nicht nur bekannt für seine eigene Musik, sondern auch für sein Label. Er arbeitete schon mit Musik-Größen wie P-Diddy, Bryan Ferry oder Mijk van Dijk zusammen. Der Auftritt am Samstag wird sein erster in Mönchengladbach sein. Dann tritt er im Rahmen des City Movement Festivals auf. Schon am Freitag gibt es Live-Musik im Projekt 42. Diesmal von Rapper Ski Aggu.Tickets kosten an der Abendkasse 15 Euro.