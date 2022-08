Freizeit-Tipps : Das ist am Wochenende in Mönchengladbach los

Am Samstag, 6. August, werden wieder Führungen durch den Wasserturm auf der Viersener Straße um 10, 11 und 12 Uhr angeboten. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Von Hunden, Fantasy-Romanen, Sport zum Mitmachen und vielen Open-Air-Festen: es ist einiges los. Hier finden Sie einen Überblick über Veranstaltungen in den kommenden Tagen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Lesung mit der Fantasy-Autorin Jennifer Benkau

Am Samstag, 6. August, 14 Uhr, ist Benkau zu Gast in der PopUp Bibliothek im Vituscenter auf der Hindenburgstraße 170. Im Rahmen des Sommerleseclubs 2022 liest die Autorin der Romanreihen „One True Queen“ und „Das Reich der Schatten“ allen Fans ab zwölf Jahren aus ihren Büchern vor. Die Teilnahme ist kostenlos.

Flohmarkt in Rheydt

Wie an jedem 1. Samstag im Monat findet auch im August von 9 bis 15 Uhr der große Flohmarkt auf der Hauptstraße statt, auf dem so mancher Dachbodenschatz zu entdecken ist.

Rob Sure im Irish Pub

Am Samstag, 6. August, ist der Sänger, Gitarrist und Perkussionist ab 21 Uhr zu Gast im The Pógs – Irish Pub auf der Bahnhofstraße 31.

Bikergottesdienst

Am Sonntag, 7. August, 14 Uhr, findet ein ökumenischer Motorradgottesdienst in der Evangelischen Kirche Odenkirchen, Martin-Luther-Platz, statt. Musikalisch begleitet die „Stimmbänd“. Nach dem Gottesdienst fährt ein Korso zum Gladbacher Münster, dort findet um 16 Uhr der Abschluss in der Münsterkirche statt.

Kinderfest im Wickrather Schlosspark

Einmal im Jahr lädt der Heimat- und Verkehrsverein Wickrath Kinder im Alter bis zu zehn Jahren ein. Das Fest findet am Samstag, 7. August, 14 bis 17 Uhr, statt. Es gibt auf dem Fest ein Glücksrad, Entenangeln, Büchsenwerfen, Torwandschießen und eine Malaktion. Der Eintritt ist frei.

Noch ein Fest

Das Kuhlenfest, wird am Samstag, 6. August, 18 bis 20 Uhr, In den Kuhlen in Mönchengladbach-Uedding, gefeiert. Das traditionelle Motivglas wurde in diesem Jahr von Willi Wirtz mit einer Nierslandschaft verziert. Für Kinder wird unter anderem eine Hüpfburg aufgebaut und es gibt eine Schminkaktion.

Und ein drittes Fest

Die CDU feiert unter dem Motto „Miteinander quatschen“ am Sonntag, 7. August, 11 bis 17 Uhr, ein Familiensommerfest am Peter-Schumacher-Platz. Auf dem Programm stehen ein Ballonflugwettbewerb, eine Hüpfburg und Kinderschminken. Für alle gibt es Getränke, Gegrilltes, Kaffee und Kuchen.

Hundemesse in der Kaiser-Friedrich Halle

Am Samstag, 6. August und am Sonntag, 7. August, jeweils von 11 bis 18 Uhr, findet zum 10. Mal die Hundemesse in der Kaiser-Friedrich-Halle, Hohenzollernstraße 15, statt. Zahlreiche Aussteller präsentieren ihre Dienstleistungen und Produkte rund um den Hund. Ein Schwerpunktthema ist „Kunst und Literatur“: Die Kabarettistin Sylvia Brécko tritt auf. Eine Hundecastingshow und eine Hundeolympiade werden angeboten. Mehrere Hundeschulen zeigen, wie aus Hund und Mensch ein Team wird. Die Vierbeiner sind willkommen, benötigen aber einen gültigen Impfpass.

Wasserturm auf der Viersener Straße erkunden

Am Samstag, 6. August, werden wieder Führungen durch den Jugendstilturm angeboten: um 10 Uhr, 11 Uhr und 12 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Party des Rheydter Spielvereins

Am Sonntag, 7. August, 11 bis 18 Uhr, begeht der Verein seine Saisoneröffnung mit einem großen Fest. Es wird gegrillt, es gibt Musik von den „Show Trompeten Odenkirchen“, diverse Freundschaftsspiele, eine Tombola und die Vorführung der Hundestaffel des Zolls. Die Adresse: Jahnplatz 10.

Für Radfahrer

Am Sonntag, 7. August, 11 bis 17 Uhr, bietet der Naturpark Schwalm-Nette eine Radwanderung durch den Hardter Wald zur Grotte nach Hehn an. Die Länge der Tour beträgt 38 Kilometer, Pausen sind eingeplant. Treffpunkt ist der Bahnhofsplatz vor dem alten Bahnhofsgebäude in Mönchengladbach-Wickrath. Die Leitung hat Gisela Messing. Die Teilnahme an der Radtour ist kostenfrei.

Für Karnevalisten

Am Sonntag, 7. August, 11 bis 14 Uhr, sind die Türen des Karnevalsmuseum im Alten Zeughaus, Weiherstraße 2-4, wieder geöffnet. Es bietet einen Einblick in die historische Tradition den Mönchengladbacher Karnevals. Der Eintritt kostet 2 Euro.

Für Sportliche

Boule im Park: Auch am Samstag, 6. August, 10 bis 12 Uhr, lädt der DJK Sportfreunde 08 Rheydt zum Spiel mit den Kugeln ins Grenzlandstadion, Seminarstraße 20 (hinter der Tribüne) ein. Wer jünger als 16 ist, sollte in Begleitung von Erwachsenen kommen. Das Angebot ist kostenfrei.

Bewegungstraining

Für Kinder von 5 bis 13 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten bietet der Verein Yamabushi am Samstag, 6. August, von 11.15 bis 12.30 Uhr, ein kostenloses Bewegungs- und Koordinationstraining mit Ninjutsu-Elementen an. Treffpunkt für das Training ist die Grünfläche zwischen der Rheydter Hauptkirche und dem Rathaus.

Turnen

Der Open Sunday ist aus der Sommerpause zurück. Am Sonntag, 7. August, 10 bis 13 Uhr, können sich die Grundschulkinder wieder unter Anleitung in einer vorbereiteten Bewegungslandschaft austoben. Die Teilnahme ist kostenfrei. Der Open Sunday am 7. August findet in der Turnhalle Balderichstraße 8 statt.

Es darf getrödelt werden