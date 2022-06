Veranstaltungen in Mönchengladbach : Das ist am Wochenende in der Stadt los

Jetzt geht es endlich los: Das Volksbad öffnet am Wochenende. Nur das Wetter spielt nicht so ganz mit. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Ins Freibad gehen, eine alte Windmühle besichtigen, radeln und spazieren – es ist wieder einiges los in der Stadt. Hier einige Tipps für die kommenden Tage.

Ab ins Freibad

Am Pfingstwochenende öffnet endlich das Volksbad, Peter-Krall-Straße 63. Ab Samstag, 4. Juni, 10 Uhr, können sich die Sportschwimmer im 50 Meter-Becken und die Kinder im Freizeitbecken austoben. Ein Platz auf der 30.000 Quadratmeter großen Liegewiese wird sich auch finden lassen. Auch das Schlossbad Niederrhein, Auf dem Damm 107, lädt an den Wochenenden jeweils von 10 bis 20 Uhr zum Schwimmen im Freien ein.

„The Lords“ live im Töff-Töff

Zum 36. Geburtstag der Gaststätte Töff-Töff, Bahnhofstraße 48, präsentiert Inhaber Reinhold Biewald am Samstag, 4. Juni, 20 Uhr, seinen Gästen die Musikgruppe „The Lords“. Die Gruppe wird in einer weißen Kutsche vor der Gaststätte vorfahren. Restkarten gibt es noch vor Ort im Töff-Töff.

Flohmarkt in Rheydt

Am Samstag, 4. Juni, von 9 bis 15 Uhr, verwandelt sich die Rheydter Innenstadt wieder in einen großen Trödelmarkt. Entlang der Hauptstraße und dem Harmonieplatz bieten Rheydter ihre Dachboden- oder Kellerschätze zum Verkauf an.

Radtour auf den Spuren Bonapartes

Am Pfingstmontag, 6. Juni, 11 bis 17 Uhr, lädt der Naturpark Schwalm-Nette zu einer Radtour an der Niers entlang zum Nordkanal in Viersen ein. Durch die Bockerter Heide geht es zum Hardter Wald und am Stadion vorbei zurück zum Treffpunkt. Der ist um 11 Uhr am Bahnhofsplatz in Mönchengladbach-Wickrath, vor dem Bahnhofsgebäude. Die Radtour ist etwa 45 Kilometer lang, Pausen werden eingelegt, Einkehrmöglichkeiten angeboten. Dennoch wird empfohlen, kleine Snacks und Getränke mitzubringen. Die Leitung hat Gisela Messing.

Rockparty im Projekt 42

Auf der Waldhausener Straße wird am Samstag, 4. Juni, ab 23 Uhr, durch die Nacht gefeiert. Rock, Metal, Hardcore, Punkrock wird ebenso gespielt wie Musik der 80er und 90er Jahre.

Motorrad-Gespannfahrer-Treffen

auf dem Gelände der Hephata-Betriebsstätte, Erftstaße 18, am Samstag, 4. Juni, 12 bis 20 Uhr. Um 14 und um 16 Uhr fahren die Gespanne die ersten kleinen Runden. Ein Info- und Aktionsstand der Polizei ist da, ein Bühnenprogramm wird angeboten.

Live-Musik im Irish Pub

Am Samstag, 4. Juni, 21 Uhr, steht Rob Sure auf der Bühne im The Pogs, Bahnhofstraße 31, und interpretiert Pop-Klassiker im Irish Pub neu.

Tag der Offenen Tür in der Schriefersmühle

Am Pfingstmontag, 6. Juni, 11 bis 17 Uhr, ist anlässlich des Deutschen Mühlentags die Schriefersmühle 25 für alle geöffnet. Die Mühle, in der lange Zeit das Getreide der Bauern aus der Umgebung gemahlen wurde, wurde 1747 gebaut. Die Schriefersmühle steht seit 1986 unter Denkmalschutz und ist eine von vier teilweise erhaltenen Windmühlen Mönchengladbachs. Am Montag stehen Mitglieder des Fördervereins bereit, über das Denkmal zu informieren. Der Eintritt ist frei.

Flanieren im Volksgarten

Ein Geschenk des Unternehmers Peter Krall an seine Heimatstadt war der Volksgarten, der vom Bungtbach durchflossen wird. Alter Baumbestand und Spazierwege rund um den See laden zum Flanieren ein. Für Familien ist der Spielplatz ein Ort, eine Pause einzulegen. Zugänge und Parkplätze gibt es über die Peter-Krall-Straße, die Carl-Diem-Straße und In der Bungt.

