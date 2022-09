Freizeit-Tipps : Das ist am Wochenende in Mönchengladbach los

Zum dritten Mal findet das Weinfest „Gladbach [g]niessen“ auf dem Schillerplatz statt. Foto: g-niessen/Niels Gaury

Mönchengladbach Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. In den kommenden Tagen gibt es dafür viele Gelegenheiten. Aber auch für Sportler und Trödler gibt es Programm.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Weinfest „Gladbach [g]niessen“

Das etwas andere Weinfest beginnt am Freitagabend auf dem Schillerplatz und setzt sich am Samstag, 3. September, von 14 bis 22 Uhr, und am Sonntag, 4. September, von 12 bis 20 Uhr, fort. Wein, Champagner, Gin und Likör werden ebenso angeboten wie kleine Speisen. Auf der Bühne treten DJ Budda, die Saxophonistin Angela Puxi, David Köbele und andere auf. Der Eintritt ist frei.

Straßenmusikfest im Bunten Garten

Am Sonntag, 4. September, 14.30 bis 17 Uhr, lädt der Verein Gemeinschaft und Zukunft zu einem bunten Fest ein. Zahlreiche lokale Musiker wie Leaves in Flames, Mark Gorzolka, Jutta&Friends oder Raum Zeit treten am Blumenrondell vor der großen Wiese auf Höhe der Scharnhorststraße auf und laden zum Zuhören und zum Mitspielen ein. Der Maler Christian Bauer bietet Livesketching an. Ausgewählte Vereine und Initiativen aus Mönchengladbach wie der NABU, die Transition Town, Linde 98 und andere informieren über ihre Arbeit.

Familienfest mit Fahrradrallye

Der ADFC Mönchengladbach lädt zu einem Familienfest mit Fahrradrallye ein. Die Veranstaltung startet am Sonntag, 4. September, um 11 Uhr im Kleingartenverein An der Landwehr, Zugang ist die Straße An der Landwehr 40. Die Rallye führt über 25 Kilometer durch Mönchengladbach. Um 15 Uhr folgt das Familienfest. Kontakt unter kontakt@adfc-mg.de oder telefonisch unter 02161 307619.

Open Sunday

Am Sonntag, 4. September, 10 bis 13 Uhr, können sich Grundschulkinder unter Anleitung in einer vorbereiteten Bewegungslandschaft austoben. Die Teilnahme ist kostenfrei. Der Open Sunday findet in der Turnhalle Werner-Gilles-Straße statt.

Hutkonzert in der Kulturküche

Am Freitag, 2. September, 15 Uhr, kommt der Musiker Johannes Kleist im Rahmen des Kinderliederfestivals KiliFee mit seinem Stück „Wi Wa Wackelzahn“ in die Kulturküche, Waldhausener Straße 64. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.

Musikalischer Frühschoppen

Für Sonntag, 4. September, 11 Uhr, lädt der Neuwerker Männerchor MGsingt.de unter der Leitung von Alexandra Hillebrands zu einem Frühschoppen am Karl-Immer-Haus auf der Ehrenstraße 30 ein.

Herbstfest in Giesenkirchen

Am Sonntag, 4. September, 11 bis 18 Uhr, lädt der Gewerbekreis Giesenkirchen zum 19. Herbstmarkt ein. Auf der Konstantinstraße stellen sich Geschäfte, Firmen, Hobby-Künstler, Vereine und Institutionen vor. Die Geschäfte haben am Sonntag, von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Ab 13 Uhr wird auf der Bühne auf dem Konstantinplatz Musik, Tanz und Literatur geboten.

Wickrather Plattdeutsch-Nachmittag

Am Sonntag, 4. September, 16 Uhr, lädt Irmgard Bautz vom Heimat- und Verkehrsverein Wickrath zu einem Plattdeutsch-Nachmittag ein. Jeder kann Geschichten oder Text auf Platt vortragen. Anmeldungen unter 02166 54114 oder mit einer E-Mail an info@heimatverein-wickrath.de.

Stadtschützenfest

Schon am Freitag wird gefeiert. Am Samstag, 3. September, 15 Uhr, beginnt das große Fest mit dem Königsschuss auf dem Sonnenhausplatz. Ab 20 Uhr wird es in der Kaiser-Friedrich-Halle, Hohenzollernstraße 15, königlich: Die Majestäten der Schützen geben sich die Ehre. Am Sonntag, 4. September, findet um 16 Uhr auf dem Alten Markt die große Parade statt.

Rheydter Flohmarkt

Am Samstag, 3. September, ist der erste Samstag im Monat. Das bedeutet: großer Flohmarkt in der Rheydter Innenstadt entlang der Hauptstraße und dem Harmonieplatz. Von 9 bis 15 Uhr darf gestöbert und getrödelt werden.

Mädchen Klamotte im Sparkassenpark

Am Sonntag, 4. September, 11 bis 16 Uhr, findet in der Red Box am Sparkassenpark, Am Nordpark 299, die Mädchen Klamotte statt. Hier werden Second Hand Klamotten, Accessoires, Schuhe und Schmuck angeboten.

Altes Zeughaus

Am Sonntag, 4. September, öffnet das Karnevals- und stadthistorische Museum im Alten Zeughaus, Weiherstraße 2, von 11 bis 14 Uhr seine Tore und bereitet schon mal auf Karneval vor.

