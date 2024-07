Nach Aufruf in sozialen Medien Freiwillige Helfer retten Möhren-Ernte auf Mönchengladbacher Biohof

Mit diesem Andrang hatte Joachim Kamphausen selbst nicht gerechnet. Etwa 30 Menschen folgten am Samstag, 13. Juli, seinem Aufruf auf der Plattform Instagram, zu einer Möhren-Rettungsaktion auf seinem Biohof, dem Lenßenhof in Odenkirchen, vorbeizukommen. Denn die noch wachsenden Möhren liefen Gefahr, „in den Beikräutern zu ‚ertrinken’“, wie Kamphausen in dem Aufruf schrieb. Die Beikräuter – also alles, was an Wildpflanzen neben den angebauten Pflanzen noch so wuchert – würden aktuell durch hohe Temperaturen sehr schnell wachsen, erklärt Kamphausen: „Wenn man die dann rausziehen will, reißt man die Möhren irgendwann gleich mit raus.“ Also war Schnelligkeit gefragt: Die Beikräuter müssen geerntet werden, bevor sie noch höher wachsen, die Möhren völlig überwuchern und die Ernte unmöglich machen.