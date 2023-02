Aktion in Mönchengladbach Der Frühjahrsputz geht in die nächste Runde

Info

Freiwillige gesucht Wer beim Frühjahrsputz mitmachen möchte, meldet sich bis Donnerstag, 9. März, per E-Mail unter aktionen.mg@rheinische-post.de, per Fax unter 02161 244-269 oder per Post an Rheinische Post, Lüpertzender Straße 161, 41061 Mönchengladbach an.

Fügen Sie der Anmeldung unbedingt Name und Kontaktdaten (Telefonnummer) einer Ansprechperson bei. Sagen Sie uns außerdem gerne, in welchem Gebiet Sie sammeln möchten und wie groß Ihre Gruppe ist.