Landgericht Mönchengladbach : Freispruch für Messerstecher wegen Schuldunfähigkeit

In einem Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Mönchengladbach ist der Angeklagte am Donnerstag freigesprochen worden. Der 31-Jährige muss jedoch in eine Entziehungsanstalt. Das Gericht ordnete eine entsprechende Unterbringung an. Gegebenenfalls wäre danach die Überstellung in ein psychiatrisches Krankenhaus möglich, die Kammer sei jedoch „guten Mutes“, dass es dazu nicht kommen werde, so der Richter. Damit folgte die Kammer den Plädoyers der Staatsanwaltschaft sowie der Verteidigung.