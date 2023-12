Bruno-Lelieveld-Haus in Mönchengladbach Freimaurer spenden für Obdachlosenhilfe

Zum nunmehr sechsten Mal hat die britische Freimaurer-Loge „Star of Saxony“ das Bruno-Lelieveld-Haus mit einer Spende bedacht: Stellvertretend überreichte Andrew Gardiner die insgesamt 4264,96 Euro an Holger Knübben, Leiter des Tagestreffs für Obdachlose. „Wir sammeln jedes Jahr Geld für eine wohltätige Organisation und als Vorsitzender habe ich mich in diesem Jahr dafür entschieden, unsere Spende wieder an das Obdachlosenheim Bruno-Lelieveld zu spenden“, sagt Gardiner, der die „Star of Saxony“-Loge leitet. Es liege in der „DNA“ der Freimaurer, sich für solche Dinge einzusetzen. Die Spende haben die Freimaurer in der eigenen Gruppe und auf verschiedenen Veranstaltungen und über diverse Tombolas gesammelt. „Wir spenden gerne an kleinere sozial engagierte Vereine in unserer Umgebung“, so Gardiner.