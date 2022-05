Kolumne Denkanstoß : Freiheit fühlen

„Mit der Entscheidung Putins für den Einmarsch in die Ukraine ist dem ukrainischen Volk die Möglichkeit genommen, selbst über seine Geschicke zu bestimmen“, sagt Dietrich Denker. Foto: dpa/Andriy Andriyenko

Mönchengladbach Vor der Landtagswahl regt unser Autor zur Diskussion an: Welchen Preis wären Sie bereit für Ihre oder die Freiheit anderer zu zahlen? Wer soll die Entscheidungen darüber treffen?

Wenn man selbst bestimmen kann, was man tut, ist man frei. Man kann entscheiden, wer regieren soll, wofür man sich einsetzt, welche Meinung man vertritt oder welche Religion man hat.

Wer diese Freiheit einmal „geschmeckt“ hat, der möchte nicht zurück in eine Situation, in der andere mit Druck und Zwang über ihn bestimmen. Mit aller Kraft und von ganzem Herzen wird er für seine Freiheit kämpfen. Vielleicht sogar unter Einsatz seines Lebens.

Nun sind die Menschen verschieden. Sie sind es auch in der Kampfbereitschaft für die Freiheit. Was für den einen eine unerträgliche Situation der Unfreiheit ist, ist für einen anderen etwas, womit er sich notfalls noch arrangieren könnte.

Wer es mit der Freiheit ernst meint, der muss respektieren, dass sich Menschen gegen den Kampf für die Freiheit entscheiden, weil sie beim Bilanzziehen die Freiheit im Vergleich zum Leben anders gewichten als die, die für ihre Freiheit ihr Leben riskieren. Im Idealfall ist die Entscheidung des Einzelnen für oder gegen den Kampf um die Freiheit Privatsache. Wenn es um die Freiheit von Ländern und Völkern geht, wird es komplizierter.

Mit der Entscheidung Putins für den Einmarsch in die Ukraine ist dem ukrainischen Volk die Möglichkeit genommen, selbst über seine Geschicke zu bestimmen. Putins Angriffskrieg bedroht nicht nur die Freiheit, sondern auch das Leben der Menschen in der Ukraine. Die so Überfallenen werden in den bewaffneten Kampf für die Freiheit gezwungen. Ihr Kampf ist zugleich ein Akt der Selbstverteidigung. Auf diesen Kampf zu verzichten, würde die Aufgabe der eigene Freiheit bedeuten.

Wird entschieden, den Kampf für die Freiheit aufzunehmen oder die für die Freiheit kämpfenden zu unterstützen, ist es unvermeidlich, Freiheiten einzuschränken. Junge Männer ziehen in den Krieg, statt eine Ausbildung zu beginnen. Steuermilliarden gehen in die Rüstungsindustrie und werden nicht in das Erreichen von Klimazielen und soziale Gerechtigkeit gesteckt. Wirtschaftssanktionen beschränken den Handel, Pressefreiheit wird aus strategischen Gründen eingeschränkt. Tragischer Weise sind auch Menschen betroffen, die mit dem Krieg selbst gar nichts zu tun haben. Den Menschen in den Hungergebieten mangelt es am Weizen. Den Menschen in den Dürreregionen mangelt es an Perspektiven, die fortschreitende Klimaveränderung noch bremsen zu können. Wie immer trifft der Krieg die Ärmsten besonders hart.

Auf dem Hintergrund dieser globalen Perspektive ziehen Menschen auch Bilanz und wägen ab, bis zu welchem Einsatz für die Freiheit gekämpft werden soll und wann es vernünftiger ist, sich mit einem gewissen Maß an Unfreiheit zu arrangieren. Wer Freiheit will, muss diese Debatte aushalten. Sie ist ein notwendiger Teil des demokratischen Meinungsbildungsprozesses.

Welchen Preis wären Sie bereit für Ihre oder die Freiheit anderer zu zahlen? Wer soll die Entscheidungen darüber treffen? Diskutieren Sie darüber. Ernsthaft!