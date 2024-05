Internet in Mönchengladbach Freies W-Lan in Citys wird verlängert

Seit sechs Jahren können Passanten in den Innenstädten Gladbachs und Rheydts kostenfrei das Internet nutzen. Mehr als 40 Accesspoints, also Zugangspunkte, spannen die Netze in den Innenstädten auf. Das W-Lan „MG Wifi“ steht jedem Nutzer dazu offen und wurde von der zuständigen Wirtschaftsförderung auf Beschluss des Stadtrates im Juni 2021 schon einmal um drei weitere Jahre verlängert. Die Laufzeit endet nun im August dieses Jahres – aber es soll weiter gehen. Denn wie der Stadtrat und zuvor auch der Hauptausschuss einstimmig beschlossen haben, wird das offene Internet mit Hochgeschwindigkeit um weitere drei Jahre bis August 2027 verlängert. Aber wird das Angebot eigentlich auch genutzt vor dem Hintergrund, dass Mobilfunkanbieter immer größere Datenvolumen an Smartphone-Besitzer verkaufen?