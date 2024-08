Ausbildung in Mönchengladbach „Arbeitgeber müssen sich auch mit geringer qualifizierten Jugendlichen befassen“

Das geht auch aus der Statistik der Agentur für Arbeit in Mönchengladbach hervor. Ende Juli waren 502 Bewerber in Mönchengladbach noch unversorgt, aber auch 723 Ausbildungsstellen noch unbesetzt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gibt es aktuell noch mehr unversorgte Bewerberinnen und Bewerber (plus 2,0 Prozent), die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen ist ebenfalls höher (plus 9,7 Prozent) – wer sucht, kann also noch finden, nur eben nicht immer im Traumberuf. Im Handwerk etwa suchen vor allem Betriebe aus den Gewerken Bäcker, Fleischer und Konditoren, aber auch Maler und Friseure neuen Nachwuchs. Insgesamt waren seit dem 1. Oktober 2023 in Mönchengladbach 1611 betriebliche Ausbildungsplätze gemeldet worden. Das sind 28 Stellen mehr als zum Vorjahreszeitpunkt (plus 1,8 Prozent).