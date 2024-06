Andrang bei Terminen im Bürgerservice Freie Sprechzeit für Ausweis-Anträge im Vitus-Center jetzt donnerstags

Mönchengladbach · Der Andrang auf Termine für die Beantragung von Ausweisdokumenten ist ungebrochen hoch. Am vergangenen Freitag nutzten alleine 900 Personen die Möglichkeit, am Brückentag ihre fertigen Dokumente abzuholen. Die Situation in den Meldeämtern ist jetzt Thema in einer Sondersitzung.

03.06.2024 , 12:00 Uhr

Die freien Sprechzeiten in der Meldestelle im Vitus-Center werden von vielen Menschen genutzt. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 6. Juni. Foto: Christoph Wegener

Wer am Dienstag, 4. Juni, versucht, im Vitus-Center einen Termin für einen Antrag auf einen Reisepass oder einen Personalausweis zu bekommen und auf eine der begehrten Wartemarken hofft, wird enttäuscht. Wie die Stadtverwaltung bereits angekündigt hat, wird die freie Sprechzeit in der Meldestelle Vitus-Center von Dienstag auf Donnerstag verlegt. Die nächste Möglichkeit, ohne Terminvereinbarung im Vitus-Center Meldeangelegenheiten zu erledigen, ist am Donnerstag, 6. Juni, von 9 bis 17 Uhr. Die Ausgabe der Wartemarken startet um 8 Uhr. Die Meldestelle Rheydt ist weiterhin montags von 8 bis 15.30 Uhr ohne Terminvereinbarung geöffnet. Am vergangenen Freitag (31. Mai) hatten sechs Meldestellen am Brückentag geöffnet, damit die Bürgerinnen und Bürger fertige Ausweisdokumente abholen konnten. Von den 1000 zur Verfügung stehenden Terminen seien 900 genutzt worden, heißt es aus dem Rathaus. Um das Personal „effektiver“ einsetzen zu können, konzentriert die Stadtverwaltung die Meldestellen ab dem 10. Juni auf fünf Standorte: Vitus-Center, Rathaus Rheydt, Neuwerk, Giesenkirchen und Wickrath. In Odenkirchen werden dann nur noch fertige Ausweisdokumente nach Terminvergabe ausgegeben, die Standorte Hardt und Rheindahlen bleiben für sechs Monate geschlossen. Noch in Hardt und Rheindahlen beantragte Dokumente können dann im Vitus-Center abgeholt werden. „Wir stehen hier seit 3 Uhr morgens“ Andrang bei Meldestellen in Mönchengladbach „Wir stehen hier seit 3 Uhr morgens“ „In der Vergangenheit ist es immer wieder vorgekommen, dass Außenstellen wegen Personalausfällen ungeplant tage- oder wochenlang geschlossen werden mussten. Dies soll mit der Bündelung der Kräfte zukünftig vermieden werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Der Fachbereich Bürgerservice weist darauf hin, dass man nicht persönlich in die Meldestelle kommen muss, um sein Dokument abzuholen. Wer dazu nicht in der Lage ist, kann dies auch von einer bevollmächtigten Person erledigen lassen. „Sollte das auch nicht möglich sein, finden wir im Einzelfall eine Lösung", sagt Fachbereichsleiter Hardy Drews. Auf Antrag der CDU-Fraktion wird die Verwaltung am Montag, 10. Juni, ab 16 Uhr im Rathaus Abtei in einer Sondersitzung über die aktuelle Situation in den Meldeämtern informieren. Die Sitzung ist öffentlich.

