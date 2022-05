Schwimmen in Mönchengladbach : Schlossbad Niederrhein öffnet ab Samstag

Mönchengladbach Vorerst hat das Freibad nur an Wochenenden und Feiertagen geöffnet. Woran das liegt und wie es mit den anderen Bädern in Mönchengladbach aussieht.

Die Freibadsaison im Schlossbad Niederrhein (Auf dem Damm 107 in Wickrath) beginnt am kommenden Samstag, 21. Mai. Das teilte die NEW jetzt mit. Demnach ist der Freibadbereich an Wochenenden und Feiertagen jeweils von 10 bis 20 Uhr geöffnet.