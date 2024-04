Konzert in Mönchengladbach Wenn Frauen gemeinsam musizieren, wird es wunderbar

Als Entdeckung des Abends dürften Mel Bonis (1858 - 1937) „Trois femmes de légende“, einer Hommage an Kleopatra, Ophelia und Salome, gelten. In diesem so gut wie unbekannten Werk verdichten sich feingliedrige spätromantische Impressionen und Klangbilder von dramatischer, eruptiver Energieentladung. Gerade recht, um die drei Frauengestalten, deren Persönlichkeitsprofile besonders Merkmale von Ich-Stärke, Schönheit, Verführungskunst bis zur Inkarnation weiblicher Grausamkeit aufweisen, musikalisch zu skizzieren.