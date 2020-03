Internationaler Frauentag in MG : Weltfrauentag mit neuem Gewand

Internationaler Frauentag in MG

Mönchengladbach Der Frauenkalender 2020 ist erschienen und überrascht mit zwei Erneuerungen.

Am 8. März wird weltweit die Aufhebung von Diskriminierung und Benachteiligung von Frauen und Mädchen gefordert. Dazu nutzen auch Frauenverbände, Institutionen und Organisationen in Mönchengladbach den Internationalen Frauentag. Die Stadt hat ein Programm mit siebzehn vielfältigen Angeboten rund um den Weltfrauentag 2020 aufgestellt. Mit zwei Erneuerungen.

Seit mehr als 20 Jahren findet am 8. März traditionsgemäß das große Frauenfrühstück statt. In diesem Jahr allerdings nicht. „Die Vorbereitungsgruppe hat zu unserer Freude etwas Neues ausprobieren wollen“, sagt Monika Hensen-Busch, Gleichstellungsbauftragte der Stadt Mönchengladbach. „Das ist an der Zeit.“ Stattdessen gibt es um 15 Uhr eine Filmveranstaltung im Paritätischen Zentrum. Anschließend gibt es die Möglichkeit zu Austausch, Diskussion und Workshop. Der Nachmittag wird mit Sekt, Selters und Snacks abgerundet.