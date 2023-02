Kriminalität in Mönchengladbach Einbrecher von Bewohnerin überrascht

Mönchengladbach · In der Nacht zu Montag, 27. Februar, hörte eine Mönchengladbacherin verdächtige Geräusche an ihrer Wohnungstür an der Odenkirchener Straße und reagierte schnell.

27.02.2023, 18:30 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Eine aufmerksame Mönchengladbacherin hat in der Nacht zu Montag einen Einbruch an der Odenkirchener Straße verhindert. Wie die Polizei mitteilte, überraschte sie die Täter auf frischer Tat. Gegen 1.55 Uhr wachte die Frau wegen lauter Geräusche an ihrer Wohnungstür auf, schaltete im Flur das Licht ein und hörte Laufgeräusche. Sie entdeckte Einbruchsspuren an ihrer Wohnungstür und informierte die Polizei. Eine eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden.

(RP)