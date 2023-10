Kleinbus fährt in Personengruppe in Mönchengladbach Frau stirbt nach Unfallfahrt an Bushaltestelle in Rheydt

An einem Knotenpunkt von mehreren Linienbussen an der Bahnhofstraße hat es am Samstagnachmittag in Mönchengladbach gegen 17.50 Uhr einen schweren Unfall gegeben. Dabei zog sich eine bislang nicht identifizierte Frau – laut Polizei augenscheinlich im Alter zwischen 50 und 60 Jahren – so schwere Verletzungen zu, dass sie später in einem Krankenhaus starb. Drei weitere Personen wurden leicht verletzt.