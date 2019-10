Verstoß gegen das Tierschutzgesetz : Frau setzt Katze in einer Box im Wald aus

Eine schwarze Katze wurde in Mönchengladbach in einer Box im Wald zurückgelassen. (Symbolbild).

Mönchengladbach Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein.

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass eine im Wald ausgesetzte Katze in ihrer Transportbox schnell gefunden wurde und nicht verhungert ist. Die Mönchengladbacher Polizei hatte am Montag gegen 18.20 Uhr einen Anruf erhalten. Gemeldet wurde, dass eine Frau in Hardt aus einem Auto ausgestiegen sei und eine Katze in einer Box im Bereich rund um den Zugang zur Hardter Waldklinik zurückgelassen habe.