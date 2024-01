Mönchengladbacherin nahm 66 Kilo ab „Hätte ich das gewusst, wäre ich schon seit 20 Jahren schlank“

Im Spätsommer 2022 steht Astrid Gerstmann in der Umkleidekabine eines Kaufhauses. Sie probiert eine Hose in Größe 38 an. Die Hose sitzt. 20 Jahre zuvor trug Gerstmann noch Konfektionsgröße 52 und wog 135 Kilogramm. Gerstmann leidet an Adipositas, eine chronische Krankheit, bei der Körperfett über das Normalmaß hinausgehend vermehrt wird.