Landgericht Mönchengladbach : 27-Jährige klagt auf Schmerzensgeld nach Stromschlag aus Ladekabel

Mönchengladbach 20.000 Euro fordert die Frau in einem Zivilverfahren vor dem Mönchengladbacher Landgericht. Das beklagte Unternehmen bestreitet jedoch, dass es das Kabel vertrieben habe.

Im Juni 2017 erlitt eine 27-Jährige einen Stromschlag, während sie mit einem Handy telefonierte, das gerade geladen wurde. Jetzt forderte sie dafür in einem Zivilverfahren vor dem Landgericht Mönchengladbach von dem mutmaßlichen Verkäufer des Ladekabels ein Schmerzensgeld in Höhe von 20.000 Euro sowie die Übernahme sämtlicher damit verbundener Schäden. Das Ladekabel sei das Geschenk einer Freundin gewesen, diese habe es bei Amazon bestellt.

Vor Gericht merkte man der 27-Jährigen das Entsetzen über den Vorfall auch zweieinhalb Jahre danach noch an. Auch die Narben an ihrem Hals sind noch deutlich sichtbar. Der Vorfall im Juni 2017 soll sich so zugetragen haben: An dem betreffenden Abend habe sie mit ihrem Freund telefoniert, als sie die geringe Kapazität des Handy-Akkus bemerkte.