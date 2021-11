Geburtstagsfeier in Mönchengladbach : Frau in Wohnung durch Steinwurf verletzt

In Mönchengladbach traf ein Kieselstein eine 18-Jährige am Kopf. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Mönchengladbach Im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses fand eine Geburtstagsparty statt. Ein Gruppe junger Männer wollte mitfeiern und warf Kieselsteine ans Fenster. Ein Stein durchschlug die Scheibe.

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte an der Theodor-Heuss-Straße in Dahl gegen 1.30 Uhr das Fenster einer Wohnung mit einem Stein eingeworfen. Wie die Polizei mitteilte, traf der Stein eine junge Frau, die sich drinnen hinter der Fensterscheibe befand, am Kopf.