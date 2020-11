Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach : Frau erleidet lebensgefährliche Kohlenmonoxid-Vergiftung

Mönchengladbach Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, war die Patienten kaum noch ansprechbar. Sie wurde in eine Klinik mit Druckkammer gebracht. Eine defekte Gastherme war die Ursache für giftige Gase im Bad.

Wegen einer defekten Gastherme im Bad hat eine Frau in Mönchengladbach eine lebensgefährliche Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. Die Feuerwehr war am Donnerstagabend zur Odenkirchener Straße im Ortsteil Heyden gerufen worden. Als der Rettungsdienst eintraf, sei die Frau kaum mehr ansprechbar gewesen, wie die Feuerwehr mitteilte. Helfer hatten sie bereits aus der Wohnung getragen. Als die Retter sich um die Patientin kümmern wollten, schlugen die Kohlenmonoxid-Warngeräte an. Durch einen Atemschutztrupp wurden die hohen Messwerte an Kohlenmonoxid in der Wohnung bestätigt. Es begann die Suche nach der Ursache für das Atemgift.