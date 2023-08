Raub Im Mönchengladbach Frau entreißt Seniorin die Handtasche

Eine Frau hat am Freitag, 25. August, einer 87-Jährigen die Handtasche geraubt. Wie die Polizei mitteilte, befand sich die Seniorin auf der Linienstraße, als von hinten eine junge Frau angelaufen kam und ihr im Vorbeilaufen ihre Handtasche von einer Gehhilfe riss. Dadurch wäre die 87-Jährige beinahe gestürzt. Anschließend lief die Täterin in Richtung Kattowitzer Straße weiter. Als sie bemerkte, dass sie von einem Zeugen verfolgt wurde, warf sie die Handtasche in ein Gebüsch und flüchtete weiter über die Reyerhütter Straße. Der Zeuge konnte der älteren Dame ihre Handtasche wieder aushändigen.