Stabswechsel in Mönchengladbach Franka Christen ist neue Leiterin der Gesamtschule Hardt

Dabei konnten die jungen Moderatorinnen erfahren, was der neuen Schulleiterin für die Schule und die Schüler wichtig ist. Sie legt Wert auf ein respektvolles, tolerantes Miteinander, das für sie die Basis für gemeinsames Lernen und Arbeiten ist. Schule soll junge Menschen zukunftsfähig machen und sie befähigen, in einer globalisierten Welt zu leben und zu arbeiten. Sie müssten lernen, mit schnellen technischen Entwicklungen aber auch mit Krisen und Umbrüchen umzugehen. Auch das soziale Lernen gewinne in einer immer weiter fortschreitenden digitalisierten Welt an Bedeutung, denn Privatleben und Freizeit finde immer mehr auf sozialen Plattformen statt. Damit werde die Schule als Ort des Treffens und des Austausches immer wichtiger und müsse weiter ausgestaltet werden.