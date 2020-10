IG Metall in Mönchengladbach hat gewählt : Taufenbach ist neuer Chef der Metaller in Mönchengladbach

Mönchengladbach Sein Vorgänger Reimund Strauß ging in den Ruhestand. Der neue erste Bevollmächtigte hat in Mönchengladbach schon viele Kämpfe geführt.

Die IG Metall in Mönchengladbach hat einen neuen Chef: Frank Taufenbach wurde von den Delegierten bei einer Versammlung in das Amt des ersten Bevollmächtigten und des Kassierers gewählt. Er folgt damit auf Reimund Strauß, der in den Ruhestand geht. Strauß (62) war seit 2008 erster Bevollmächtigter und Geschäftsführer der IG Metall Mönchengladbach und sollte bereits im Frühjahr verabschiedet werden. Dies wurde allerdings genau wie die Delegiertenversammlung der Gewerkschaft wegen der Corona-Pandemie verschoben. Die Verabschiedung soll nachgeholt werden. Taufenbach war vorerst kommissarischer erster Bevollmächtigter der rund 7.000 IG-Metall-Mitglieder in Mönchengladbach. Nun bestätigte die Delegiertenversammlung ihn im Amt.