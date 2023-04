Pioniere der Welt in Mönchengladbach Bestseller-Autor Frank Schätzing und Gladbacher retten die Welt

Wir schreiben das Jahr 2050, und die durchschnittliche Temperatur ist bis dahin nur um 1,75 Grad Celsius gestiegen. Den Menschen ist die ökologische Transformation gelungen. Es gibt Solarfarbe, autonom fahrende Autos, die niemandem mehr gehören, Bioalgen absorbieren das CO 2 aus der Luft, Höhenwindkrafträder produzieren lärmlos Strom: Das ist die Vision, die Frank Schätzing bei seinem Vortrag in der Kaiser-Friedrich-Halle in Mönchengladbach vor ausverkauftem Haus aufzeigt. Der Initiativkreis Mönchengladbach hatte den Bestseller-Autor in der Reihe „Pioniere der Welt“ eingeladen. Martina Schäckel von der Kanzlei BWS, Mitglied im Initiativkreis, führte in den Abend mit einer Vorstellung des Autors ein.