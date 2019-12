Kreisbau und GWSG in Mönchengladbach : Neuer Chef für städtischen Wohnungsbau

Mönchengladbach Der neue technische Vorstand der Kreisbau AG kommt aus Viersen: Frank Meier übernimmt im Sommer von Hans-Jürgen Meisen den Posten neben Christian Heinen. Dann sollen die beiden städtischen Wohnungsbaugesellschaften Kreisbau und GWSG unter einem neuen Dach mit Namens WohnBau arbeiten.

Die beiden städtischen Wohnungsbaugesellschaften Kreisbau und GWSG haben ab dem 1. Juli einen neuen technischen Chef. Dabei handelt es sich um Frank Meier, bisheriger Prokurist der Viersener Aktienbaugesellschaft, dem Wohnungsbauunternehmen der Stadt Viersen. Der Aufsichtsrat der Kreisbau AG bestellte Meier in seiner jüngsten Sitzung, wie der Vorsitzende Ralf Kremer bestätigte. Insgesamt gab es acht Bewerber, in zwei Bewerberrunden setzte sich dann der Architekt Meier durch. Gesucht war vor allem ein Kandidat mit hoher technischer Kompetenz für den Vorstandsposten neben Christian Heinen. In Viersen baute er als Prokurist und technischer Leiter ein hauseigenes Architekturstudio auf und war Chef des hauseigenen Regiebetriebes mit Handwerker- und Hausmeisterdienstleistungen.

Meier folgt auf den Ende Juni ausscheidenden Hans-Jürgen Meisen, der dann in den Ruhestand geht. Sein Kollege Christian Heinen bleibt in beiden Ämtern. Meier soll genau wie Meisen nicht nur Kreisbau-Vorstand, sondern auch Geschäftsführer der GWSG werden – also Chef der beiden städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Zwei Gesellschaften, die zwar beide weiter bestehen werden, aber künftig nur noch gemeinsam auftreten. Und zwar unter der dann neuen Dachmarke WohnBau Mönchengladbach.

Wer baut künftig weiter Wohnungen? An der Friedrich-Ebert-Straße baut die Kreisbau derzeit noch ein Studentenwohnheim für 10,8 Millionen Euro. Dort ist der Rohbau im Oktober fertig geworden. Außerdem läuft der Bau einer fünfgruppigen Kita an der Espenstraße. An der Kölner Straße soll ein Haus mit Mietwohnungen ab Mitte 2020 gebaut werden, ebenso ist der Bau eines Mehrfamilienhauses an der Körschgenstraße für 2020 geplant. Für das ehemalige Schulgrundstück an der Friesenstraße in Giesenkirchen läuft ein Architektenwettbewerb für den Bau von 40 Wohnungen. Die GWSG plant am Metzenweg für 2020 den Bau von rund 30 Wohnungen. Am Iltisweg entsteht ein Mehrfamilienhaus mit 16 Wohnungen und einer Kita. Als Bauträger plant die GWSG in naher Zukunft keine neuen Projekte.