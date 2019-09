Kommunalwahl 2020 in Mönchengladbach : Oberbürgermeister-Wahl: Zwei Bewerber der CDU

Um diesen Arbeitsplatz geht es: Die Sicht vom Platz des Oberbürgermeisters im Ratssaal. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Frank Boss und Petra Heinen-Dauber wollen für die Union als OB-Kandidat 2020 in den Wahlkampf. Der Vorstand gab kein Votum ab. Das war auch schon Thema beim Empfang der Union am Mittwoch.

Zwei CDU-Politiker in Mönchengladbach wollen für die Union bei der Kommunalwahl 2020 Oberbürgermeister werden. Der Landtagsabgeordnete Frank Boss und Bürgermeisterin Petra Heinen-Dauber erklärten beide am Donnerstagabend in der Sitzung des Parteivorstands, bei der Wahl im kommenden Jahr antreten und Nachfolger des scheidenden Amtsinhabers Hans Wilhelm Reiners werden zu wollen. Wer von ihnen als OB-Kandidat in den Wahlkampf zieht, das entscheidet sich am 16. November bei der Mitgliederversammlung. Gut 1300 CDU-Mitglieder in Mönchengladbach sind dann dazu aufgerufen, über ihren Kandidaten für die Oberbürgermeister-Wahl 2020 abzustimmen. Der Kandidat der SPD steht dagegen praktisch fest: Felix Heinrichs (30) ist der einzige Bewerber. Die anderen im Rat vertretenen Parteien haben sich noch nicht festgelegt.

Boss (58) gegen Heinen-Dauber (55) – dieses Duell ist in der Mönchengladbacher CDU nicht neu. Beide wollten bereits vor drei Jahren für die Union im südlichen Wahlkreis als Direktkandidaten in den Landtag einziehen. Boss gewann die Abstimmung bei der Mitgliederversammlung damals deutlich, allerdings punktete Heinen-Dauber als krasse Außenseiterin damals als einfühlsame Rednerin, die mit ihrem klaren Bekenntnis zu christdemokratischen Werten in der Bildungs- und Familienpolitik mehrfach großen Beifall erhielt.

Frank Boss ist seit 2017 Landtagsabgeordneter. Foto: Georg Amend

„Ich freue mich, dass wir zwei so engagierte, erfahrene und hochmotivierte Bewerber für dieses wichtigste Amt unserer Stadt haben. Beide haben ihre Gründe zur Kandidatur sehr überzeugend dargelegt“, sagte der Vorsitzende der CDU Mönchengladbach, Günter Krings. Der Vorstand legte sich am Abend nicht auf ein Votum fest. „Ich halte es für richtig, dass die Basis unserer Partei unvoreingenommen unter zwei hervorragenden Bewerbern eine Auswahl treffen kann.“ Martin Heinen (36), der ebenfalls als Interessent gehandelt worden war, sagte mit Verweis auf seine junge Familie für die OB-Wahl 2020 ab. Boss hingegen sagte, er habe sich lange mit einer Kandidatur beschäftigt: „Nach Abwägung aller Umstände habe ich für mich festgestellt, dass ich bereit bin für die OB-Kandidatur der Kommunalwahl 2020 zu kandidieren“, sagte Boss. Heinen-Dauber verwies in ihrer Rede vor dem Vorstand auf die bisherige Arbeit der Unionsfraktion im Rat und betonte das Stadtentwicklungskonzept „MG+ Wachsende Stadt“. Boss benannte überdies auch Themen, die noch gestärkt werden müssten.

Die Kandidaten-Aufstellung für die OB-Wahl war am Mittwochabend beim Jahresempfang von CDU und Christlich Demokratischer Arbeitnehmerschaft (CDA) im Venner Gasthof Loers bereits Thema – aber nur im nicht-offiziellen Teil, in dem beide Bewerber sich um um Unterstützer bemühten. Fraktionschef Hans Peter Schlegelmilch zählte in seiner Rede auf, was als Erfolg der CDU gewertet werden könne – vom Bau neuer Kunstrasenplätze bis hin zur Aufgabe maroder Verwaltungsstandorte. Schlegelmilch betonte: „Erfolge dürfen uns nicht träge werden lassen.“ In Mönchengladbach bleibe viel zu tun. Mit Blick auf Klimanotstände, die vielerorts ausgerufen werden, sagte Schlegelmilch, dass sich der Klimaschutz nicht auf Symbolpolitik beschränken dürfe.

Petra Heinen-Dauber ist Bürgermeisterin. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Auch der Bundestagsabgeordnete, parlamentarische Staatssekretär und Parteichef Günter Krings ging auf den Klimaschutz ein: Das Land leiste mit dem vorzeitigen Kohleausstieg einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, und das müsse gewürdigt werden. Krings kritisierte „unrealistische Maximalforderungen“ wie die Rettung bereits halb umgesiedelter Dörfer zur „Beruhigung des eigenen schlechten Gewissens“. Und Krings schlug eine Brücke zur Bundespolitik, indem er auf die Wahlergebnisse in Sachsen und Brandenburg einging. „Gute Ergebnisse für eine rechtspopulistische Partei können uns nicht egal sein“, sagte er und ergänzte, dass die Populisten inhaltlich „nichts auf der Pfanne“ hätten.

Hauptredner des Abends war jedoch der ehemalige Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach, der vor den rund 200 Gästen in gewohnt lebendiger Art sprach. Gleich zu Beginn seiner Rede nahm er das Mikro aus dem Halter und schob das Rednerpult beiseite. Bosbach brauchte Platz auf der Bühne, die er eine Stunde nutzte, um diverse Themen der Bundespolitik anzureißen – und um zu sagen: „Eigentlich geht es uns in Deutschland gar nicht so schlecht.“ Die Deutschen freuten sich nicht, in Freiheit, in einer stabilen Demokratie mit freier Presse zu leben, weil es für sie selbstverständlich sei. „Ein fröhlicher Patriotismus würde uns guttun“, betonte der 67-Jährige und erinnerte an zwei „Geburtstage“: In diesem Jahr besteht das Grundgesetz seit 70 Jahren. Und: Der Mauerfall jährt sich zum 30. Mal.

Wolfgang Bosbach war beim Jahresempfang von CDU und CDA zu Gast, hier mit CDA-Vorsitzenden Doris Jansen und Parteichef Günter Krings. Foto: Bauch, Jana (jaba)